В Курской и Белгородской областях системы ПВО сбили более 10 беспилотников

В Курской и Белгородской областях системы ПВО сбили более 10 дронов

Системы ПВО сбили шесть украинских беспилотников в Курской области, еще шесть дронов сбили в Белгородской области, сообщили Старовойт и Гладков. Предварительно, в результате атак никто не пострадал

Фото: Минобороны России / ТАСС

В Курской и Белгородской областях сработали системы ПВО, уничтожено двенадцать украинских беспилотников, сообщили губернаторы регионов в Telegram.

«В небе над Курском работает ПВО. Сбито два украинских БПЛА», — написал глава Курской области Роман Старовойт в 3:56 мск.

«В районе села Серебрянка Новооскольского городского округа системой ПВО сбиты 2 БПЛА самолетного типа», — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 4:07. Он добавил, что в одном частном доме загорелся сарай, пострадавших, по предварительной информации нет.

Старовойт позже объявил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей проследовать в укрытия. В 4:24 он вновь сообщил о работе ПВО над Курским районом, в 4:42 сообщил о сбитии еще трех БПЛА, а в 4:54 — об уничтожении еще одного.

Гладков позже также сообщил об атаке дронов на Губкинский городской округ Белгородской области. По его словам, три украинских БПЛА упали с последующей детонацией, один из них повредил линию газоснабжения, никто из граждан не пострадал. В 4:57 он написал об уничтожении еще одного дрона самолетного типа, обломки которого повредили линии электропередач. «Временно без света остаются жители сел Круглое и Заломное. Оперативные и аварийные службы приступили к ликвидации последствий», — указал Гладков.

С начала военной операции Курская область и Белгородская области регулярно подвергаются атакам беспилотников со стороны Украине. Накануне оба региона также подверглись массовой атаке дронов. Кроме этого, в них попытались прорваться украинские диверсанты, однако российские военные отразили атаку, отчитывалось Минобороны.

По данным военного ведомства, украинские силы при попытках прорыва потеряли 234 человека убитыми. Кроме того, уничтожены семь танков, три БМП Bradley американского производства и два бронетранспортера. С российской стороны погиб один участник территориальной обороны, сообщал Гладков.

На фоне событий оперативный штаб Курской области в целях безопасности запретил распространять в Сети и СМИ подробности о действиях Вооруженных сил России для всех, кто находится на территории региона.