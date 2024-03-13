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Военная операция на Украине ,  
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В Курской и Белгородской областях системы ПВО сбили более 10 дронов

В Курской и Белгородской областях системы ПВО сбили более 10 беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Системы ПВО сбили шесть украинских беспилотников в Курской области, еще шесть дронов сбили в Белгородской области, сообщили Старовойт и Гладков. Предварительно, в результате атак никто не пострадал
Фото: Минобороны России / ТАСС
Фото: Минобороны России / ТАСС

В Курской и Белгородской областях сработали системы ПВО, уничтожено двенадцать украинских беспилотников, сообщили губернаторы регионов в Telegram.

«В небе над Курском работает ПВО. Сбито два украинских БПЛА», — написал глава Курской области Роман Старовойт в 3:56 мск.

«В районе села Серебрянка Новооскольского городского округа системой ПВО сбиты 2 БПЛА самолетного типа», — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 4:07. Он добавил, что в одном частном доме загорелся сарай, пострадавших, по предварительной информации нет.

Старовойт позже объявил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей проследовать в укрытия. В 4:24 он вновь сообщил о работе ПВО над Курским районом, в 4:42 сообщил о сбитии еще трех БПЛА, а в 4:54 — об уничтожении еще одного.

Гладков позже также сообщил об атаке дронов на Губкинский городской округ Белгородской области. По его словам, три украинских БПЛА упали с последующей детонацией, один из них повредил линию газоснабжения, никто из граждан не пострадал. В 4:57 он написал об уничтожении еще одного дрона самолетного типа, обломки которого повредили линии электропередач. «Временно без света остаются жители сел Круглое и Заломное. Оперативные и аварийные службы приступили к ликвидации последствий», — указал Гладков.

В Курской области запретили публиковать фото и видео о дронах и обстрелах
Политика
Курск

С начала военной операции Курская область и Белгородская области регулярно подвергаются атакам беспилотников со стороны Украине. Накануне оба региона также подверглись массовой атаке дронов. Кроме этого, в них попытались прорваться украинские диверсанты, однако российские военные отразили атаку, отчитывалось Минобороны.

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По данным военного ведомства, украинские силы при попытках прорыва потеряли 234 человека убитыми. Кроме того, уничтожены семь танков, три БМП Bradley американского производства и два бронетранспортера. С российской стороны погиб один участник территориальной обороны, сообщал Гладков.

На фоне событий оперативный штаб Курской области в целях безопасности запретил распространять в Сети и СМИ подробности о действиях Вооруженных сил России для всех, кто находится на территории региона.

В Курской и Белгородской областях системы ПВО сбили более 10 дронов
В Курской и Белгородской областях системы ПВО сбили более 10 дронов

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Ковтун Екатерина, Илья Пламенев Илья Пламенев
Курская область беспилотники Белгородская область
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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