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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области за ночь уничтожили восемь беспилотников

Губернатор Богомаз: в Брянской области силы ПВО уничтожили восемь беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

В Брянской области уничтожили восемь украинских беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Глава региона уточнил, что семь дронов сбили над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом. Позднее еще один беспилотник был уничтожен над Унечским районом.

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Фото:Google Maps

С начала российской военной операции на Украине Брянская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

11 марта над Брянской областью система ПВО сбила два украинских беспилотника самолетного типа. Средства ПВО сработали над Клинцовским и Почепским районами, пострадавших и разрушений не было.

В Брянской области за ночь уничтожили восемь беспилотников
В Брянской области за ночь уничтожили восемь беспилотников

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Брянская область беспилотники Александр Богомаз
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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