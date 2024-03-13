В Брянской области за ночь уничтожили восемь беспилотников
Губернатор Богомаз: в Брянской области силы ПВО уничтожили восемь беспилотников
В Брянской области уничтожили восемь украинских беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Глава региона уточнил, что семь дронов сбили над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом. Позднее еще один беспилотник был уничтожен над Унечским районом.
С начала российской военной операции на Украине Брянская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.
11 марта над Брянской областью система ПВО сбила два украинских беспилотника самолетного типа. Средства ПВО сработали над Клинцовским и Почепским районами, пострадавших и разрушений не было.
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