В Брянской области за ночь уничтожили восемь беспилотников

В Брянской области уничтожили восемь украинских беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Глава региона уточнил, что семь дронов сбили над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом. Позднее еще один беспилотник был уничтожен над Унечским районом.

С начала российской военной операции на Украине Брянская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

11 марта над Брянской областью система ПВО сбила два украинских беспилотника самолетного типа. Средства ПВО сработали над Клинцовским и Почепским районами, пострадавших и разрушений не было.