В Ленинградской области сбили беспилотник
В окрестностях города Кириши Ленинградской области системы ПВО утром уничтожили беспилотник самолетного типа, написал в своем телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко.
По словам губернатора, инцидент произошел в 6:49. Жертв и разрушений нет, добавил он.
Кириши — город к юго-востоку от Санкт-Петербурга, рядом с административной границей Ленинградской и Новгородской областей.
В ночь на 12 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников в семи российских регионах, сообщали в Минобороны.
За минувшую ночь дроны сбили в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областях.
В Орле и городе Кстово (Нижегородская область) беспилотники атаковали объекты ТЭК, там возникли пожары, сообщали местные власти.
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