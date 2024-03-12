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Военная операция на Украине ,  
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В Ленинградской области сбили беспилотник

Александр Дрозденко: ПВО сбили беспилотник в Ленинградской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

В окрестностях города Кириши Ленинградской области системы ПВО утром уничтожили беспилотник самолетного типа, написал в своем телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко.

По словам губернатора, инцидент произошел в 6:49. Жертв и разрушений нет, добавил он.

Кириши — город к юго-востоку от Санкт-Петербурга, рядом с административной границей Ленинградской и Новгородской областей.

Массовая атака беспилотников на регионы России. Главное
Политика

В ночь на 12 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников в семи российских регионах, сообщали в Минобороны.

За минувшую ночь дроны сбили в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областях.

В Орле и городе Кстово (Нижегородская область) беспилотники атаковали объекты ТЭК, там возникли пожары, сообщали местные власти.

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Теги
Ленинградская область Александр Дрозденко беспилотники ПВО Военная операция на Украине
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