В Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Со стороны Украины приближаются беспилотные летательные аппараты. Все силы и средства приведены в максимальную готовность», — написал он.

Артамонов призвал следить за оповещениями от правительства области либо от МЧС России. «Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — добавил глава региона.

24 февраля российские средства ПВО перехватили два беспилотника самолетного типа над Липецкой областью.

В ночь на 24 февраля в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в регионе произошел пожар. Артамонов сообщал, что, «по неподтвержденной информации», он возник в результате «падения летательного аппарата». Позднее на территории комбината обезвредили части подавленного беспилотника.