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Военная операция на Украине ,  
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В Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Артамонов: в Липецкой области объявлена опасность атаки беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

В Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Со стороны Украины приближаются беспилотные летательные аппараты. Все силы и средства приведены в максимальную готовность», — написал он.

Артамонов призвал следить за оповещениями от правительства области либо от МЧС России. «Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — добавил глава региона.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

24 февраля российские средства ПВО перехватили два беспилотника самолетного типа над Липецкой областью.

В ночь на 24 февраля в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в регионе произошел пожар. Артамонов сообщал, что, «по неподтвержденной информации», он возник в результате «падения летательного аппарата». Позднее на территории комбината обезвредили части подавленного беспилотника.

В Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников
В Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников

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Теги
Липецкая область атака беспилотники
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