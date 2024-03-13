 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Воронежской области за ночь ПВО сбили 30 дронов

Губернатор Гусев: за ночь ПВО сбили 30 дронов в Воронежской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Упавшие обломки сбитых дронов привели к незначительным повреждениям жилых домов и инфраструктуры, рассказал воронежский губернатор. По его словам, атаку отбили, но риски сохраняются

За ночь на территории Воронежской области сбили свыше 30 беспилотников, опасность атаки все еще сохраняется, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

В результате падения обломков «есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья»: в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина, а в Бутурлинском районе области повреждены частный дом и трансформаторная станция, никто не пострадал.

О том, что беспилотники движутся со стороны Украины к Воронежу, Гусев сообщил еще в 2:16 мск. Системы ПВО срабатывали этой ночью из-за беспилотников также в Курской и Белгородской областях, в обеих сбили по шесть аппаратов.

В ночь на 12 марта атакам БПЛА подверглись десять российских регионов, а утром на территорию Курской и Белгородской областей попытались прорваться диверсанты. ФСБ и Минобороны отчитались об отражении нападения. По данным спецслужбы, украинская сторона потеряла более сотни человек, шесть танков и французскую артиллерийскую установку.

В Воронежской области за ночь ПВО сбили 30 дронов
В Воронежской области за ночь ПВО сбили 30 дронов

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Воронежская область Александр Гусев дроны беспилотники ПВО
Материалы по теме
В Курской области запретили публиковать фото и видео о дронах и обстрелах
Политика
Минобороны сообщило об ударе по ангару морских беспилотников в Одессе
Политика
Путин заявил о сложной ситуации на одном из участков фронта из-за БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 99,36 (+0,22) Инвестиции, 12 мар, 16:54 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 90,88 (+0,26) Инвестиции, 12 мар, 16:54
В Воронежской области за ночь ПВО сбили 30 дронов Политика, 08:09
Путин оценил перспективу введения Польшей войск на Украину Политика, 08:08
Экономисты объяснили повторяемость финансовых кризисов Экономика, 08:01
Путин выступил за проработку вопроса прогрессивного налога Экономика, 08:00
Путин заявил, что необходимости применять тактическое ядерное оружие нет Политика, 07:49
Кризис как трамплин для развития: что будет с российскими ИТ-продуктами РБК и Softline, 07:46
Гладков сообщил об обстреле Шебекино Политика, 07:45
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
При пожаре в Тюменской области погибли три человека Общество, 07:39
Эксперты оценили претензии Тарасовой к тренеру Валиевой из-за допинга Спорт, 07:30
ЛУКОЙЛ купил особняк «Голубая жемчужина» в Москве Бизнес, 07:30
Путин рассказал, в отношении каких стран не будет «красных линий» Политика, 07:27
Побеждает серость. Почему из компаний увольняют сильных, а не слабых Pro, 07:00
ЦБ и Генпрокуратура разработают меры по борьбе с «раздолжнителями» Финансы, 07:00
В ДНР заявили о пленении раненых и брошенных бойцов ВСУ в Невельском Политика, 06:55