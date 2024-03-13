В Воронежской области за ночь ПВО сбили 30 дронов

Упавшие обломки сбитых дронов привели к незначительным повреждениям жилых домов и инфраструктуры, рассказал воронежский губернатор. По его словам, атаку отбили, но риски сохраняются

За ночь на территории Воронежской области сбили свыше 30 беспилотников, опасность атаки все еще сохраняется, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

В результате падения обломков «есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья»: в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина, а в Бутурлинском районе области повреждены частный дом и трансформаторная станция, никто не пострадал.

О том, что беспилотники движутся со стороны Украины к Воронежу, Гусев сообщил еще в 2:16 мск. Системы ПВО срабатывали этой ночью из-за беспилотников также в Курской и Белгородской областях, в обеих сбили по шесть аппаратов.

В ночь на 12 марта атакам БПЛА подверглись десять российских регионов, а утром на территорию Курской и Белгородской областей попытались прорваться диверсанты. ФСБ и Минобороны отчитались об отражении нападения. По данным спецслужбы, украинская сторона потеряла более сотни человек, шесть танков и французскую артиллерийскую установку.