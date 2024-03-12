Минобороны сообщило об отражении ночных атак дронов в семи регионах

Два беспилотника перехватили в Московской области, по одному — в Ленинградской, Брянской и Тульской областях. Над Курской областью сбили 11 дронов, над Белгородской — семь. Еще два уничтожили в Орловской области

Российские средства ПВО в ночь на 12 марта перехватили 25 украинских дронов над семью регионами, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

По информации ведомства, два беспилотника были перехвачены в Московской области, в Ленинградской — один, Белгородской — семь, в Курской — 11. По одному дрону ПВО перехватили в Брянской и Тульской областях, еще два — над Орловской.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточил позднее, что сбитый над регионом дрон самолетного типа уничтожили в Брасовском районе.

В течение ночи власти российских регионов не раз сообщали об атаках и перехвате дронов. О беспилотнике, сбитом в Ленинградской области не сообщалось.

При этом губернатор Воронежской области Александр Гусев писал, что один беспилотник также перехватили в небе над Воронежем. Позднее в области объявили угрозу атаки из-за приближения дрона.

В Орле беспилотник атаковал объект топливно-энергетического комплекса, там произошло возгорание. В Белгородской области дрон сбросил четыре взрывных устройства, в результате без света остались семь сел.

В Подмосковье один из дронов сбили над территорией Раменского городского округа. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, он летел в сторону столицы.