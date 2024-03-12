Минобороны сообщило об отражении ночных атак дронов в семи регионах
Российские средства ПВО в ночь на 12 марта перехватили 25 украинских дронов над семью регионами, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
По информации ведомства, два беспилотника были перехвачены в Московской области, в Ленинградской — один, Белгородской — семь, в Курской — 11. По одному дрону ПВО перехватили в Брянской и Тульской областях, еще два — над Орловской.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточил позднее, что сбитый над регионом дрон самолетного типа уничтожили в Брасовском районе.
В течение ночи власти российских регионов не раз сообщали об атаках и перехвате дронов. О беспилотнике, сбитом в Ленинградской области не сообщалось.
При этом губернатор Воронежской области Александр Гусев писал, что один беспилотник также перехватили в небе над Воронежем. Позднее в области объявили угрозу атаки из-за приближения дрона.
В Орле беспилотник атаковал объект топливно-энергетического комплекса, там произошло возгорание. В Белгородской области дрон сбросил четыре взрывных устройства, в результате без света остались семь сел.
В Подмосковье один из дронов сбили над территорией Раменского городского округа. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, он летел в сторону столицы.
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