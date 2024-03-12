Губернатор Паслер: на борту разбившегося Ил-76 были и оренбургские летчики

При крушении Ил-76 погибли летчики из Оренбургской области

Автомобиль МАЗ на дороге, ведущей к месту крушения военно-транспортного самолёта Ил-76, территория Богородского кладбища (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

В числе погибших в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 под Иваново были летчики из Оренбургской области, сообщил губернатор Денис Паслер.

«Потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, базировавшийся в Ивановской области. <...> На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские летчики», — написал он в телеграм-канале.

«Это невосполнимая утрата для семей, для 117-го военно-транспортного авиационного полка, где служили ребята», — добавил глава региона.

Этот полк — старейший в составе военно-транспортной авиации, его сформировали еще в 1938 году. С 1993 года дислоцируется в Оренбургской области.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Фото: РИА Новости Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Фото: Правительство Ивановской области

Днем 12 марта в Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет Ил-76. Губернатор Станислав Воскресенский сообщил, что все члены экипажа самолета погибли. По данным Минобороны, на борту самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Ведомство назвало причиной крушения пожар в одном из двигателей при взлете. Очевидцы опубликовали кадры загоревшегося самолета рядом с аэродромом Северный. Спасатели ликвидировали пожар, населенные пункты региона не пострадали, уточнили власти.