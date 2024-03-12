На месте крушения Ил-76 завершили поисково-спасательные работы

Спасатели завершили поисковые операции на месте крушения Ил-76 под Иваново

Фото: Правительство Ивановской области

Спасатели завершили поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ил-76 в Ивановской области, сообщило региональное правительство.

«На месте авиационного происшествия в Ивановской области подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы», — говорится в публикации.

Губернатор Станислав Воскресенский ранее сообщил, что все члены экипажа самолета погибли. По данным Минобороны, на борту самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Днем 12 марта в Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет Ил-76. Минобороны назвало причиной крушения пожар в одном из двигателей при взлете.

Очевидцы опубликовали кадры загоревшегося самолета рядом с аэродромом Северный. Спасатели ликвидировали пожар, населенные пункты региона не пострадали, уточнило правительство.