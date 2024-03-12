На месте крушения Ил-76 завершили поисково-спасательные работы
Спасатели завершили поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ил-76 в Ивановской области, сообщило региональное правительство.
«На месте авиационного происшествия в Ивановской области подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы», — говорится в публикации.
Губернатор Станислав Воскресенский ранее сообщил, что все члены экипажа самолета погибли. По данным Минобороны, на борту самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.
Днем 12 марта в Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет Ил-76. Минобороны назвало причиной крушения пожар в одном из двигателей при взлете.
Очевидцы опубликовали кадры загоревшегося самолета рядом с аэродромом Северный. Спасатели ликвидировали пожар, населенные пункты региона не пострадали, уточнило правительство.
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