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На месте крушения Ил-76 завершили поисково-спасательные работы

Спасатели завершили поисковые операции на месте крушения Ил-76 под Иваново
Фото: Правительство Ивановской области
Фото: Правительство Ивановской области

Спасатели завершили поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ил-76 в Ивановской области, сообщило региональное правительство.

«На месте авиационного происшествия в Ивановской области подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы», — говорится в публикации.

Губернатор Станислав Воскресенский ранее сообщил, что все члены экипажа самолета погибли. По данным Минобороны, на борту самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Экипаж разбившегося в Иваново Ил-76 погиб
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Днем 12 марта в Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет Ил-76. Минобороны назвало причиной крушения пожар в одном из двигателей при взлете.

Очевидцы опубликовали кадры загоревшегося самолета рядом с аэродромом Северный. Спасатели ликвидировали пожар, населенные пункты региона не пострадали, уточнило правительство.

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Теги
Ил-76 Ивановская область поисково-спасательная операция
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