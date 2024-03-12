Глава Ивановской области: населенные пункты не пострадали после крушения Ил-76

В Ивановской области рассказали о последствиях крушения Ил-76

Станислав Воскресенский на месте крушения самолета Ил-76 (Фото: ivanovoobl / Telegram)

Населенные пункты Ивановской области не пострадали при крушении военного самолета Ил-76, сообщила пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.

«Населенные пункты в результате происшествия не пострадали. На месте организован оперативный штаб, работают все службы», — говорится в сообщении.

На место ЧП прибыл губернатор Станислав Воскресенский. Он рассказал, что пожар, возникший на месте катастрофы, ликвидировали.

Также Воскресенский выразил соболезнования семьям погибших летчиков экипажа Ил-76 и поручил оказать всю необходимую помощь.

Днем 12 марта в Иваново во время взлета разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Борт, по данным Минобороны, выполнял плановый полет.

Очевидцы до крушения публиковали кадры, на которых было видно, как самолет пытается приземлиться с горящим двигателем. В Минобороны причиной авиакатастрофы назвали пожар в одном из двигателей.

На борту самолета были 15 человек — восемь членов экипажа и семь пассажиров, все они погибли.