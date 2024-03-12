В Ивановской области рассказали о последствиях крушения Ил-76
Населенные пункты Ивановской области не пострадали при крушении военного самолета Ил-76, сообщила пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.
«Населенные пункты в результате происшествия не пострадали. На месте организован оперативный штаб, работают все службы», — говорится в сообщении.
На место ЧП прибыл губернатор Станислав Воскресенский. Он рассказал, что пожар, возникший на месте катастрофы, ликвидировали.
Также Воскресенский выразил соболезнования семьям погибших летчиков экипажа Ил-76 и поручил оказать всю необходимую помощь.
Днем 12 марта в Иваново во время взлета разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Борт, по данным Минобороны, выполнял плановый полет.
Очевидцы до крушения публиковали кадры, на которых было видно, как самолет пытается приземлиться с горящим двигателем. В Минобороны причиной авиакатастрофы назвали пожар в одном из двигателей.
На борту самолета были 15 человек — восемь членов экипажа и семь пассажиров, все они погибли.
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