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Экипаж разбившегося в Иваново Ил-76 погиб

Ивановский губернатор Воскресенский сообщил о гибели экипажа разбившегося Ил-76
Экипаж разбившегося в Ивановской области Ил-76 погиб, сообщило правительство региона. По данным Минобороны, на борту самолета находились 15 человек, в том числе восемь членов экипажа

Экипаж разбившегося в Иваново Ил-76 погиб
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Все члены экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, разбившегося в Иваново, погибли, соболезнования их близким выразил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, сообщило правительство региона.

Губернатор поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

По данным Минобороны, на борту самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. О судьбе пассажиров ведомство и местные власти не сообщали.

Предварительной причиной крушения в ведомстве назвали пожар одного из двигателей. Там отметили, что Ил-76 выполнял плановый полет и разбился при взлете. Очевидцы публиковали кадры загоревшегося самолета рядом с аэродромом Северный.

В Ивановской области рассказали о последствиях крушения Ил-76
Общество
Станислав Воскресенский на месте крушения самолета Ил-76
По словам Воскресенского, на месте крушения самолета произошел пожар, однако его оперативно ликвидировали. Глава Ивановского района Сергей Низов в беседе с ТАСС уточнил, что пожар был недалеко от аэродрома Северный. В правительстве региона отметили, что населенные пункты не пострадали в результате авиакатастрофы.

Установлением причин катастрофы займется комиссия главного командования Воздушно-космических сил, она вылетела на аэродром Иваново, добавили в Минобороны.

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Теги
Юлия Овчинникова
Ил-76 Ивановская область Россия авиакатастрофа Станислав Воскресенский
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