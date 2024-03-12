Экипаж разбившегося в Иваново Ил-76 погиб
Все члены экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, разбившегося в Иваново, погибли, соболезнования их близким выразил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, сообщило правительство региона.
Губернатор поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших.
По данным Минобороны, на борту самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. О судьбе пассажиров ведомство и местные власти не сообщали.
Предварительной причиной крушения в ведомстве назвали пожар одного из двигателей. Там отметили, что Ил-76 выполнял плановый полет и разбился при взлете. Очевидцы публиковали кадры загоревшегося самолета рядом с аэродромом Северный.
произошел пожар, однако его оперативно ликвидировали. Глава Ивановского района Сергей Низов в беседе с ТАСС уточнил, что пожар был недалеко от аэродрома Северный. В правительстве региона отметили, что населенные пункты не пострадали в результате авиакатастрофы.
Установлением причин катастрофы займется комиссия главного командования Воздушно-космических сил, она вылетела на аэродром Иваново, добавили в Минобороны.
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