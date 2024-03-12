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Очевидцы сообщили о загоревшемся самолете над Иваново

Очевидцы опубликовали кадры загоревшегося самолета Ил-76 над Иваново
Жители Ивановской области опубликовали кадры загоревшегося Ил-76 рядом с аэродромом Северный. Минобороны сообщило о крушении самолета из-за пожара в одном из двигателей, на его борту находились 15 человек

Очевидцы сообщили о загоревшемся самолете над Иваново
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Жители Ивановской области опубликовали кадры самолета с горящим двигателем, пишут IvanovoNews, об инциденте с самолетом сообщают также телеграм-каналы RT и «112». По предварительным данным, речь идет о самолете Ил-76.

Кадры с загоревшемся самолетом были сняты рядом с аэродромом «Северный». Одна из жительниц города сообщила местному изданию KstatiNews, что слышала «хлопок».

Минобороны России позднее сообщило о крушении военного транспортного самолета Ил-76 при взлете в Ивановской области.По данным ведомства, на его борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной катастрофы был назван пожар одного из двигателей.

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Юлия Овчинникова
Россия Иваново
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