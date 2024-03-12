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Пожар на месте крушения Ил-76 под Иваново ликвидировали

Воскресенский: пожар на месте крушения Ил-76 в Ивановской области потушили
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Возгорание на месте крушения самолета Ил-76 в Ивановской области ликвидировано, сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский.

«Пожар на месте происшествия ликвидирован. Населенные пункты не пострадали», — говорится в публикации областного правительства.

Глава Ивановского района Сергей Низов в разговоре с ТАСС уточнил, что пожар вспыхнул недалеко от аэродрома Северный.

В Иваново потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76
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Днем 12 марта в Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 15 человек — восемь членов экипажа и семь пассажиров. Губернатор сообщил о гибели летчиков.

По данным Минобороны, причиной стал пожар в одном из двигателей при взлете. Самолет выполнял плановый полет, уточнили в ведомстве.

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Теги
Ил-76 Ивановская область Пожар
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