Минобороны назвало причину крушения Ил-76 в Ивановской области

Минобороны: причиной крушения Ил-76 в Ивановской области стал пожар в двигателе

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Причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области стал пожар в одном из двигателей, заявили в Минобороны России. Об этом сообщили «РИА Новости».

«По докладу с места происшествия причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета», — сообщили в ведомстве.

Детали крушения установит комиссия главного командования Воздушно-космических сил России, вылетевшая на аэродром Иваново, добавили в Минобороны.

Военно-транспортный самолет Ил-76 выполнял плановый полет и потерпел крушение около 13:00 в Иваново. Всего на борту находились 15 человек: восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Видео с самолетом с горящим двигателем опубликовали местные жители. Одна из свидетельниц крушения рассказала, что слышала в районе аэродрома Северный «хлопок».