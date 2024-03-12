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Военная операция на Украине ,  
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Гладков заявил о достойном отпоре атакам со стороны Украины

Губернатор Гладков: российские военные дали достойный отпор диверсантам ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Гладков заявил о достойном отпоре атакам со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке атаковать четыре округа Белгородской области получили достойный отпор, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинские военные попытались атаковать Белгородский и Борисовский районы, Шебекинский и Грайворонский округа, однако «получили достойный отпор от Вооруженных сил России, погранслужбы, ФСБ, Росгвардии», сказал Гладков. По словам губернатора, в настоящий момент ситуация в регионе находится под контролем.

Ранее ФСБ сообщила, что украинские диверсанты с 10 марта предприняли несколько попыток нарушить государственную границу со стороны Белгородской и Курской областей, однако все атаки были отбиты. Потери диверсантов составили более 100 человек, уничтожены шесть танков, 20 бронемашин, а также французская артиллерийская установка Caesar.

ФСБ заявила о срыве попытки прорыва диверсантов через границу
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

В ночь на 12 марта в Белгороде и Белгородском районе, а также в Старооскольском и Губкинском городских округах объявляли ракетную опасность.

Гладков сообщил, что дрон сбросил четыре взрывных устройства в Белгородском районе, в результате без света остались семь сел. Позднее под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский, расположенный примерно в 1 км от границы с Харьковской областью Украины.

Днем атаки продолжились: ВСУ обстреляли города Шебекино и Грайворон, сотрудники Росгвардии сбили беспилотник при атаке на коммерческий объект в Белгороде.

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Белгородская область Вячеслав Гладков ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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