Гладков заявил о достойном отпоре атакам со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке атаковать четыре округа Белгородской области получили достойный отпор, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинские военные попытались атаковать Белгородский и Борисовский районы, Шебекинский и Грайворонский округа, однако «получили достойный отпор от Вооруженных сил России, погранслужбы, ФСБ, Росгвардии», сказал Гладков. По словам губернатора, в настоящий момент ситуация в регионе находится под контролем.

Ранее ФСБ сообщила, что украинские диверсанты с 10 марта предприняли несколько попыток нарушить государственную границу со стороны Белгородской и Курской областей, однако все атаки были отбиты. Потери диверсантов составили более 100 человек, уничтожены шесть танков, 20 бронемашин, а также французская артиллерийская установка Caesar.

В ночь на 12 марта в Белгороде и Белгородском районе, а также в Старооскольском и Губкинском городских округах объявляли ракетную опасность.

Гладков сообщил, что дрон сбросил четыре взрывных устройства в Белгородском районе, в результате без света остались семь сел. Позднее под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский, расположенный примерно в 1 км от границы с Харьковской областью Украины.

Днем атаки продолжились: ВСУ обстреляли города Шебекино и Грайворон, сотрудники Росгвардии сбили беспилотник при атаке на коммерческий объект в Белгороде.