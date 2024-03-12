ВСУ обстреляли два города в Белгородской области
Вооруженные силы Украины обстреляли белгородский город Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Позднее он сообщил также об обстреле города Грайворон.
По его словам, в Шебекино есть одна пострадавшая — женщина получила осколочное ранение лица, госпитализация не потребовалась. Повреждения получили шесть домовладений, магазин, центральная районная больница, детский сад и техникум, добавил глава региона. «Оперативные службы работают на месте. Обход территории продолжается», — заключил Гладков.
В Грайвороне повреждения получили 11 частных домовладений и пять автомобилей. Осколками посечено здание районного суда. «Округ находится под минометным и артиллерийским обстрелом. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения», — рассказал губернатор.
С начала военной операции власти приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах и атаках бепилотников. В ночь на 12 марта в Белгороде и Белгородском районе, а также в Старооскольском и Губкинском городских округах объявляли ракетную опасность.
Гладков сообщил, что дрон сбросил четыре взрывных устройства в Белгородском районе, в результате без света остались семь сел. Позднее под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский, расположенный примерно в 1 км от границы с Харьковской областью Украины.
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