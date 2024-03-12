ВСУ обстреляли два города в Белгородской области

Под ударом оказались Шебекино и Грайворон, обстрел ведется из артиллерии и минометов. Повреждения получили больница, детский сад, районный суд и частные дома

Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины обстреляли белгородский город Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Позднее он сообщил также об обстреле города Грайворон.

По его словам, в Шебекино есть одна пострадавшая — женщина получила осколочное ранение лица, госпитализация не потребовалась. Повреждения получили шесть домовладений, магазин, центральная районная больница, детский сад и техникум, добавил глава региона. «Оперативные службы работают на месте. Обход территории продолжается», — заключил Гладков.

В Грайвороне повреждения получили 11 частных домовладений и пять автомобилей. Осколками посечено здание районного суда. «Округ находится под минометным и артиллерийским обстрелом. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения», — рассказал губернатор.

С начала военной операции власти приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах и атаках бепилотников. В ночь на 12 марта в Белгороде и Белгородском районе, а также в Старооскольском и Губкинском городских округах объявляли ракетную опасность.

Гладков сообщил, что дрон сбросил четыре взрывных устройства в Белгородском районе, в результате без света остались семь сел. Позднее под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский, расположенный примерно в 1 км от границы с Харьковской областью Украины.