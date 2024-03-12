МЧС: поселок Горьковский в Белгородской области попал под обстрел

Поселок в Белгородской области попал под обстрел

В Грайворонском городском округе Белгородской области под обстрел попал поселок Горьковский, сообщило региональное управление МЧС.

Ведомство призвало местных жителей спуститься в подвал или иное укрытие.

Поселок Горьковский расположен чуть более чем в 1 км от границы с Харьковской областью Украины.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий с начала военной операции. В ночь на 12 марта в Белгороде, Белгородском, Старооскольском и Губкинском городских округах области была объявлена ракетная опасность.

Глава региона Вячеслав Гладков писал, что той же ночью дрон сбросил четыре взрывных устройства в Белгородском районе, в результате без света остались семь сел.

Беспилотники также сбили над территорией Тульской и Курской областей, один уничтожили над Воронежем. Мэр Москвы сообщил о дроне, сбитом в Раменском городском округе Подмосковья.

В Орле беспилотник атаковал объект топливно-энергетического комплекса, там произошло возгорание.