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Военная операция на Украине ,  
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Беспилотник атаковал коммерческий объект в Белгороде

Губернатор Гладков: ВСУ дроном атаковали коммерческое предприятие в Белгороде
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Вооруженные силы Украины атаковали дроном коммерческое предприятие в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он не уточнил, о каком объекте идет речь.

Сотрудники Росгвардии сбили беспилотник из стрелкового оружия, добавил глава региона. Пострадавших и разрушений на объекте нет, заключил он.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадают под атаки и обстрелы беспилотников.

Утром 12 марта Минобороны отчиталось об уничтожении 25 дронов: два перехватили в Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, по одному — в Брянской и Тульской областях, еще два — над Орловской. Кроме того, атаке подверглась Ленинградская область.

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Вячеслав Гладков Белгородская область Белгород беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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