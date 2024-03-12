Беспилотник атаковал коммерческий объект в Белгороде

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Вооруженные силы Украины атаковали дроном коммерческое предприятие в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он не уточнил, о каком объекте идет речь.

Сотрудники Росгвардии сбили беспилотник из стрелкового оружия, добавил глава региона. Пострадавших и разрушений на объекте нет, заключил он.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадают под атаки и обстрелы беспилотников.

Утром 12 марта Минобороны отчиталось об уничтожении 25 дронов: два перехватили в Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, по одному — в Брянской и Тульской областях, еще два — над Орловской. Кроме того, атаке подверглась Ленинградская область.