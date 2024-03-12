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Военная операция на Украине ,  
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В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода: в двух городских округах области объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщила мэрия Белгорода в телеграм-канале.

Администрация города призвала жителей двух округов по возможности оставаться дома и не приближаться к окнам.

Расстояние от Старого Оскола до границы с Украиной составляет около 100 км, от Губкина — около 90 км. Города расположены на северо-восточной окраине Белгородской области, неподалеку от границы с Курской областью.

В ночь на 12 марта ракетную опасность также объявляли в Курской области, над Курском работала ПВО. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что над регионом сбили в общей сложности три беспилотника.

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Той же ночью беспилотник атаковал Белгородскую область. Глава региона Вячеслав Гладков писал, что дрон сбросил четыре взрывных устройства в Белгородском районе, в результате без света из-за повреждения линии электропередачи остались семь сел.

Беспилотник также был сбит над территорией Тульской области. Еще один дрон атаковал объект топливно-энергетического комплекса на территории Орла, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По предварительным данным, дрон «ударился о резервуар с нефтепродуктами» на нефтебазе, в результате тот загорелся, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Клычков подтвердил факт возгорания и уточнил, что пострадавших нет.

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В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность
В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность

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Теги
ракетная опасность Белгородская область
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