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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и его окрестностях объявили ракетную опасность

МЧС: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе области объявлена ракетная опасность, сообщило региональное управление МЧС в телеграм-канале.

Ведомство призвало местных жителей по возможности оставаться дома, а также не приближаться к окнам.

Ранее ракетная опасность была объявлена еще в двух городских округах региона: Старооскольском и Губкинском. В Белгородском районе ночью беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, в результате повреждения получила линия электропередачи. Без света остались семь сел.

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Фото:Софья Сандурская / ТАСС

Беспилотники в течение ночи сбили над Воронежем, Курской и Тульской областями, а также в Раменском городском округе Подмосковья. Еще один дронатаковал объект топливно-энергетического комплекса на территории Орла, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Из-за падения беспилотника загорелся один из резервуаров нефтехранилища, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Белгороде и его окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и его окрестностях объявили ракетную опасность

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Теги
Белгородская область Белгород ракетная опасность
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