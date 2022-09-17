Президент ЮАР попросил США не наказывать страны Африки за связи с Россией
США не должны наказывать страны Африки за партнерство с Россией, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с американским коллегой Джо Байденом. Видео опубликовано на его странице в Twitter.
«Мы выразили опасения относительно того, что, если этот законопроект [«о противодействии злонамеренной деятельности России в Африке»] будет принят, это будет выглядеть так, будто Африку теперь наказывают за наличие такого партнера, как Россия. <...> Было бы несправедливо наказывать африканские страны просто лишь за связи с Россией», — сказал он.
Рамафоса выразил Байдена протест из-за того, что законопроект может изолировать Африку и навредить ей. «Нам никто не должен говорить, с кем поддерживать связи», — подчеркнул он.
После слов президента ЮАР представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби сказал, что США уважают суверенитет страны и не собираются никого наказывать.
Речь шла о законопроекте, который палата представителей США одобрила в конце апреля и передала на рассмотрение сената. Он нацелен на «противодействие злонамеренной деятельности России в Африке» и подразумевает контроль за российским политическом влиянии, кампаниями по дезинформации, деятельностью связанных с Россией частных военных компаний в Африке.
Если законопроект примут, то США начнут выяснять, какие цели преследуют Россия, российские олигархи, ЧВК, юридические и физические лица, когда пытаются «манипулировать правительствами стран Африки, общественным мнением и избирательными предпочтениями африканского населения».
Кроме того, американские власти будут оценивать, как российские структуры инвестируют и получают контроль над стратегическими секторами в Африке, к которым относится добыча полезных ископаемых и других природных ресурсов, размещение военных баз, сотрудничество в области безопасности, а также информационные и коммуникационные технологии.
Помимо российских физлиц и компаний, они будут выявлять тех людей в африканских странах, которые «прямо или косвенно наняты, финансово или политически связаны с Россией и ее должностными лицами, которые участвуют или помогают в деятельности».