МИД заявил о требовании США и ЕС к Африке прекратить контакты с Россией

Олег Озеров (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Делегации из США, Канады, Великобритании и Евросоюза регулярно приезжают в страны Африки и практически требуют от них прекратить контакты с Россией, заявил «РИА Новости» посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.

«Прежде всего, буквально осаждают африканских лидеров и африканские органы власти, парламенты, делегации, которые чуть ли не ежедневно приезжают как из Вашингтона, так и из других англосаксонских стран: из Канады, Великобритании, а также из Евросоюза. Они чуть ли не требуют прекратить сотрудничество с Россией», — сказал Озеров.

Он напомнил об африканском турне министра финансов США Джанет Йеллен, которая посетила ЮАР, Сенегал и Замбию в январе 2023 года. Она заявила, что обсуждала экономические санкции против России в каждой стране, где побывала. «Мы очень серьезно относимся к санкциям, которые мы наложили на Россию… И если эти санкции будут нарушены местным бизнесом или правительствами, мы ответим быстро и жестко», — сказала Йеллен.

Озеров назвал заявления главы американского Минфина «еще одним примером шантажа, откровенного диктата и угроз».

О давлении Запада на африканские страны из-за дружественного курса в отношениях с Москвой говорил в начале февраля и российский посол в Республике Чад Владимир Соколенко. По его словам, европейские дипломаты объявили Африку зоной особых интересов ЕС и Запад вмешивается во внутренние дела суверенных стран на официальном уровне.

При этом еще в сентябре прошлого года президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с американским коллегой Джо Байденом призвал Вашингтон «не наказывать» африканские страны за связи с Россией. До этого, в апреле, палата представителей США одобрила законопроект, нацеленный на «противодействие злонамеренной деятельности России в Африке».