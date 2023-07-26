Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 99,69 (-0,67) Инвестиции, 25 июл, 17:36 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 90,09 (-0,39) Инвестиции, 25 июл, 17:36
Молдавия сократит число российских дипломатов Политика, 10:52
Журналист сообщил условия контракта Захаряна в «Лацио» Спорт, 10:51
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 10:50
Как социальные сети вернули в моду билборды — Fast Company Pro, 10:49
Путин заявил о новом уровне сотрудничества между Россией и Африкой Политика, 10:43
Владельца «Тоттенхэма» обвинили в инсайдерской торговле в США Спорт, 10:36
Рынок по-разному отреагировал на отчеты Alphabet и Microsoft Инвестиции, 10:34
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Ученые предрекли исчезновение системы Гольфстрим уже в 2025 году Life, 10:34
ФСБ нашла в Шатуре контролируемую с Украины нарколабораторию Политика, 10:33
Старовойт сообщил об обстреле села Теткино в Курской области Политика, 10:32
Эксперты назвали города, где в 2023 году сильнее всего подорожало жилье Недвижимость, 10:28
За Жижеком и Бодрийяром: главные роли Ивана Янковского РБК и Okko, 10:27
Dogecoin вырос на 9% после появления символа криптовалюты в Twitter Маска Крипто, 10:27
Это работает даже с киднепперами: правила переговоров от экс-агента ФБР Pro, 10:27
Политика ,  
0 

Путин заявил о новом уровне сотрудничества между Россией и Африкой

Владимир Путин назвал Африку формирующимся полюсом многополярного мира

Сотрудничество России и Африки в последние годы вышло на новый уровень, а сам континент становится одним из полюсов многополярного мира. Об этом заявил Владимир Путин в приветственном обращении к участникам и гостям Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27–28 июля.

«Сегодня Африка все более уверенно заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира», — отметил российский лидер. Он подчеркнул, что Африка развивается во многих областях: производства, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения, образования и ряде других. «Россия поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу», — добавил российский лидер.

Москва намерена и дальше развивать сотрудничество со странами этого континента: стимулировать торговлю и инвестиции, работать над решением проблем бедности и обеспечением продовольственной безопасности, готовить современные кадры и бороться с изменением климата. Путин также заявил о планах содействовать странам Африки в укреплении национального и культурного суверенитета и решении региональных и глобальных вопросов.

Впервые форум Россия — Африка состоялся в Сочи в 2019 году, в этом году его проводят второй раз. Участие в мероприятии в этом году подтвердили 49 стран, больше половины из них — 27 — будут представлены первыми и вторыми лицами, 17 — заместителями глав правительств и министрами, пять — послами, говорил ранее помощник президента России Юрий Ушаков. Одной из тем предстоящего саммита будет создание логистических коридоров для поставок не только зерна и удобрений, но и другой российской продукции, рассказал посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.

Перед предстоящим мероприятием президент России Владимир Путин написал статью под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». В ней он в частности заявил, что зерновая сделка, из которой Россия вышла в середине июля, не оправдала своего гуманитарного предназначения, однако Россия готова заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.

Сам Путин выступит на форуме 28 июля. Он будет говорить о ситуации в международных отношениях, в том числе о формировании «нового мирового порядка, в основе которого находится принцип многополярности и равенства всех независимых государств», говорил Ушаков.

Читайте на РБК Pro
«Шеф был самодур»: что не нужно говорить о прежнем работодателе
В КНР перестали «кошмарить» IT-сектор. Бумаги NetEase выросли на 85%
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Ниже нуля. В США арестован выходец из СССР, обвиненный в краже миллионов
Теги
Африка Владимир Путин
Материалы по теме
На саммите Россия — Африка обсудят создание новых зерновых коридоров
Политика
Власти Петербурга рекомендовали удаленку на дни саммита Россия — Африка
Общество
В Кремле допустили бесплатную поставку зерна в Африку
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter