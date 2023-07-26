Путин заявил о новом уровне сотрудничества между Россией и Африкой

Сотрудничество России и Африки в последние годы вышло на новый уровень, а сам континент становится одним из полюсов многополярного мира. Об этом заявил Владимир Путин в приветственном обращении к участникам и гостям Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27–28 июля.

«Сегодня Африка все более уверенно заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира», — отметил российский лидер. Он подчеркнул, что Африка развивается во многих областях: производства, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения, образования и ряде других. «Россия поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу», — добавил российский лидер.

Москва намерена и дальше развивать сотрудничество со странами этого континента: стимулировать торговлю и инвестиции, работать над решением проблем бедности и обеспечением продовольственной безопасности, готовить современные кадры и бороться с изменением климата. Путин также заявил о планах содействовать странам Африки в укреплении национального и культурного суверенитета и решении региональных и глобальных вопросов.

Впервые форум Россия — Африка состоялся в Сочи в 2019 году, в этом году его проводят второй раз. Участие в мероприятии в этом году подтвердили 49 стран, больше половины из них — 27 — будут представлены первыми и вторыми лицами, 17 — заместителями глав правительств и министрами, пять — послами, говорил ранее помощник президента России Юрий Ушаков. Одной из тем предстоящего саммита будет создание логистических коридоров для поставок не только зерна и удобрений, но и другой российской продукции, рассказал посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.

Перед предстоящим мероприятием президент России Владимир Путин написал статью под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». В ней он в частности заявил, что зерновая сделка, из которой Россия вышла в середине июля, не оправдала своего гуманитарного предназначения, однако Россия готова заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.

Сам Путин выступит на форуме 28 июля. Он будет говорить о ситуации в международных отношениях, в том числе о формировании «нового мирового порядка, в основе которого находится принцип многополярности и равенства всех независимых государств», говорил Ушаков.