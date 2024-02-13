Посольство объяснило, почему США обвиняют Россию в дезинформации в Африке

Американские власти, обвиняя Россию в распространении дезинформации о деятельности США и европейских стран в Африке, пытаются «скрыть правду о своих грязных схемах» в регионе, следует из заявления посольства России в Вашингтоне, опубликованного в телеграм-канале.

«Голословные утверждения, которые американская сторона старается выдать за истину в последней инстанции, преследуют единственную цель — скрыть неприглядную правду о грязных схемах США в данной части света», — говорится в сообщении.

В российском диппредставительстве предложили, что причиной этих «надуманных обвинений» является укрепление связей между Москвой и столицами африканских стран.

Накануне, 12 февраля, Центр глобального взаимодействия Госдепартамента США заявил, что российские спецслужбы оказывают поддержку, в том числе материальную, информационному агентству «Африканская инициатива», которое освещает отношениями между Африкой и Россией, а также распространяет дезинформацию относительно США и европейских стран, «укрепляет имидж России и очерняет имидж других стран».

«Одна из первых крупных кампаний «Африканской инициативы» направлена против инициатив США и Запада в области здравоохранения в Африке <...>. Кампания направлена на подрыв финансируемых США проектов общественного здравоохранения по всей Африке, начиная с дезинформации о вспышке вирусного заболевания, переносимого комарами», — сообщается на сайте Госдепа.