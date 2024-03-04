Песков прокомментировал «слитую» беседу офицеров ФРГ об ударах по Крыму

Содержание «слитого» разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что и определенный демарш предпринят нами, и вызван посол ФРГ [в МИД России]. Сама по себе [беседа военных] говорит о том, что в недрах бундесвера предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России. Это не нуждается в никаких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно», — заявил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Беседа офицеров ставит вопрос о том, является ли она частью государственной политики Германии, отметил Песков. Он также добавил, что в Кремле рассчитывают узнать итоги обещанной немецким канцлером Олафом Шольцом проверки этого инцидента.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала 40-минутную аудиозапись разговора немецких военнослужащих, в котором они обсуждают возможность отправки ракет Taurus Украине и удар ими по Крымскому мосту.

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