Песков прокомментировал «слитую» беседу офицеров ФРГ об ударах по Крыму
Содержание «слитого» разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что и определенный демарш предпринят нами, и вызван посол ФРГ [в МИД России]. Сама по себе [беседа военных] говорит о том, что в недрах бундесвера предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России. Это не нуждается в никаких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно», — заявил представитель Кремля (цитата по ТАСС).
Беседа офицеров ставит вопрос о том, является ли она частью государственной политики Германии, отметил Песков. Он также добавил, что в Кремле рассчитывают узнать итоги обещанной немецким канцлером Олафом Шольцом проверки этого инцидента.
1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала 40-минутную аудиозапись разговора немецких военнослужащих, в котором они обсуждают возможность отправки ракет Taurus Украине и удар ими по Крымскому мосту.
Материал дополняется
Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений
ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья
Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus
Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности
Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украину
Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС
Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?
Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?