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Писториус прокомментировал утечку разговора офицеров Бундесвера

Писториус счел утечку разговора офицеров Бундесвера частью информационной войны
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Министр обороны Германии Борис Писториус в заявлении по поводу утечки разговора офицеров бундесвера назвал произошедшее «информационной войной» России против Германии, его слова приводит Bild.

По его словам, это «гибридная атака» Москвы, целью которой является «подрыв решимости».

«Это гибридная дезинформационная атака — речь идет о расколе, о подрыве нашего единства», — заявил Писториус (цитата по Die Welt). Писториус предостерег от «попадания на крючок Путина» и призвал «реагировать особенно осмотрительно, но не менее решительно».

Глава Минобороны пояснил, что немедленно приказал провести тщательное расследование случившегося. По его словам, он ожидает результатов расследования от немецкой контрразведки в ближайшие несколько дней, чтобы выяснить точную причину произошедшего. Перехваченный разговор велся через платформу Webex — возможно, по незашифрованной линии, пояснил министр. Webex можно использовать только с определенным уровнем конфиденциальности. Контрразведка выяснит, были ли выбрана защищенная линия. Тогда после этого можно говорить о последствиях, в том числе кадровых, отметил министр.

Исполнительный секретарь парламентской фракции блока ХДС/ХСС Торстен Фрай в письме президенту бундестага Бербель Бас ранее потребовал созвать специальное заседание комитета по обороне с участием канцлера Олафа Шольца из-за скандала с утечкой разговора офицеров ВВС и «срочной необходимости в разъяснениях парламенту и рекомендациях».

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Германия Борис Писториус прослушка Бундесвер
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