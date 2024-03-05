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Политика ,  
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В Германии проведут дисциплинарную проверку из-за утечки из бундесвера

Писториус: из-за утечки разговора офицеров бундесвера пройдет проверка
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Утечка конфиденциального разговора офицеров бундесвера, в котором они обсуждают возможность удара по Крымскому мосту ракетам Taurus, стала поводом для проведения дисциплинарной проверки, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Министр рассказал, что причиной утечки стала «индивидуальная ошибка» — один из участников не прошел требуемую процедуру безопасного подключения. Системы связи немецких военных скомпрометированы не были.

По его словам, он уже обсудил ситуацию с зарубежными коллегами.

1 марта главред RT Маргарита Симоньян обнародовала беседу высокопоставленных офицеров в Германии, в том числе командующего немецкими ВВС Инго Герхарца. Они обсуждали возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, несмотря на отказ канцлера Олафа Шольца. Участники беседы анализировали возможность удара этими ракетами по Крымскому мосту.

Материал дополняется.

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Германия утечка Бундесвер Борис Писториус
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