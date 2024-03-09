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Военная операция на Украине ,  
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Полянский увидел в утечке доказательства помощи ВСУ в выборе целей

Полянский: утечка подтвердила помощь советников в выборе целей ВСУ для ударов
Сюжет
Военная операция на Украине

Утечка разговора военных бундесвера подтверждает, что советники из западных стран помогают украинским офицерам выбирать цели для ударов, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«В ходе этого же разговора мы услышали подтверждение того, что американские, британские и европейские военные советники непосредственно находятся на Украине и помогают ВСУ выбирать цели для ударов», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном Украине.

Помимо этого, Полянский указал на заявления «ряда безответственных европейских политиков», которые добиваются эскалации украинского конфликта. В частности, к прямому столкновению России и НАТО, по его мнению, ведет позиция президента Франции Эмманюэля Макрона, допустившего участие военных западных стран в боевых действиях.

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О том, что высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту, утром 1 марта заявила главред телеканала RT Маргарита Симоньян. Она также отметила, что немецкие военные коснулись темы присутствия на Украине советников из США и Великобритании. Позже Симоньян опубликовала расшифровку разговора, а затем и саму запись.

Полянский назвал этот разговор «позором». Ряд других российских официальных лиц, среди которых спикер Госдумы Вячеслав Володин, представитель МИДа Мария Захарова и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, призвали Берлин к ответу.

4 марта представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что утверждения о том, что Германия готовится к войне с Россией, — пропаганда. Минобороны Германии подтвердило факт перехвата беседы. Глава ведомства Борис Писториус сообщил, что военные разговаривали через платформу Webex — возможно, по незашифрованной линии. Он назвал утечку «частью информационной войны» России против Германии.

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Теги
ООН Дмитрий Полянский ВСУ Германия Крымский мост
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