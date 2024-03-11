За ночь система ПВО сбила шесть дронов над Брянской и Орловской областями
В ночь на 11 марта средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников: четыре — над Брянской областью и еще два — над Орловской, сообщило Минобороны.
Утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух сбитых дронах в небе над регионом — в Клинцовском и Почепском районами. Пострадавших и разрушений не было, сотрудники оперативных и экстренных служб приехали на место.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков уточнил, что один аппарат сбили средства ПВО над территорией Шаблыкинского района, а второй — посадили силами радиоэлектронной борьбы в Сосковском районе. В обоих случаях повреждений и пострадавших не было.
С начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников, приграничные области попадают под обстрелы. В связи с атаками региональные власти объявляют ракетную опасность.
В последний раз беспилотники над Брянской областью уничтожили в ночь на 7 марта. Три дрона сбили над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом. Никто не пострадал, разрушений не было.
9 февраля система ПВО пресекла попытку четырех украинских беспилотников атаковать объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области. По словам Клычкова, пострадавших не было.
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