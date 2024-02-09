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Военная операция на Украине ,  
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Четыре беспилотника попытались атаковать объекты ТЭК в Орловской области

Клычков: четыре беспилотника попытались атаковать объекты ТЭК Орловской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Система ПВО пресекла попытку четырех украинских беспилотников атаковать объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших нет. «В целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия», — написал Клычков.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Минобороны России отчиталось, что средства ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами в общей сложности 19 беспилотников. Ведомство подтвердило, что четыре беспилотника сбили над Орловской областью. По два дрона уничтожили над Курской областью и Краснодарским краем, пять — в Брянской области и шесть — над акваторией Черного моря.

С начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников, приграничные области попадают под обстрелы. В последний раз дроны сбивали над Орловской областью в конце января, тогда средства ПВО перехватили четыре аппарата.

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Орловская область Андрей Клычков беспилотники ПВО Минобороны
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