Минобороны заявило о перехвате дронов ВСУ над тремя регионами
В ночь на 7 марта силы ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Минобороны России. Три дрона уничтожили над территорией Брянской области, еще два — над Тульской.
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