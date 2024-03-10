Минобороны: в Новгородской области сбили два украинских беспилотника

Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках в Новгородской области

Фото: Минобороны России

В Новгородской области около 15:30 мск были уничтожены два украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Новгородской области», — говорится в сообщении.

Об одном сбитом беспилотнике ранее сообщил губернатор региона Андрей Никитин. Он добавил, что жертв и разрушений нет.

В Новгородской области сбили беспилотник Политика

9 марта Минобороны сообщило о 47 сбитых беспилотниках над четырьмя регионами России.