Минобороны сообщило о 34 ударах по военным объектам Украины за неделю

Фото: Минобороны России

Российские военные нанесли 34 групповых удара по объектам Украины в период с 2 по 8 марта, сообщило Минобороны в сводке за неделю.

Вооруженные силы использовали высокоточное оружие, беспилотники и РСЗО для поражения объектов, где собирались и готовили безэкипажные катеры для боевого применения.

Также удары были нанесены по арсеналам, базам топлива для военной техники и пунктам дислокации подразделений ВСУ и «иностранных наемников».

В сводке также говорится о том, что войска заняли более выгодные позиции на донецком, авдеевском и херсонском направлениях.

Несколькими днями ранее, 6 марта, военное ведомство отчиталось об ударе по ангару в Одессе, в котором хранились морские беспилотники. По данным Минобороны, в дальнейшем их планировалось применить против российских кораблей. «Цель удара достигнута. Объект поражен», — сообщили в ведомстве.