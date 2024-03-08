Минобороны сообщило о 34 ударах по военным объектам Украины за неделю
Российские военные нанесли 34 групповых удара по объектам Украины в период с 2 по 8 марта, сообщило Минобороны в сводке за неделю.
Вооруженные силы использовали высокоточное оружие, беспилотники и РСЗО для поражения объектов, где собирались и готовили безэкипажные катеры для боевого применения.
Также удары были нанесены по арсеналам, базам топлива для военной техники и пунктам дислокации подразделений ВСУ и «иностранных наемников».
В сводке также говорится о том, что войска заняли более выгодные позиции на донецком, авдеевском и херсонском направлениях.
Несколькими днями ранее, 6 марта, военное ведомство отчиталось об ударе по ангару в Одессе, в котором хранились морские беспилотники. По данным Минобороны, в дальнейшем их планировалось применить против российских кораблей. «Цель удара достигнута. Объект поражен», — сообщили в ведомстве.
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