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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о сбитии 47 украинских дронов

Минобороны: сбиты 47 украинских дронов над четырьмя регионами
Сюжет
Военная операция на Украине
В Ростовской области ночью сбили 41 дрон, еще несколько аппаратов — в Белгородской, Волгоградской и Курской областях, отчиталось Минобороны. По словам ростовского губернатора, в ходе «массовой атаки» пострадал сотрудник МЧС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Расчеты ПВО сбили 47 беспилотников самолетного типа, которыми Украина пыталась атаковать объекты на территории России, сообщило Минобороны.

Больше всего аппаратов перехватили и уничтожили над Ростовской областью — 41, другие дроны сбили в Волгоградской (3), Курской (2) и Белгородской (1) областях.

Об отражении массовой атаки беспилотников в Таганроге сообщил ночью ростовский губернатор Василий Голубев. Спустя час он рассказал об отражении еще одной атаки дронов, несколько штук уничтожили на подлёте к Морозовску — городу на востоке региона. Предварительно, пр отражении нападения на Таганрог погибших нет, ранение получил сотрудник МЧС, устранявший «последствия на земле», уточнил Голубев.

В Курской области обломки сбитого беспилотника упали на крышу поликлиники, кровля получила повреждения, рассказал губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет.

Минобороны сообщило о сбитии 47 украинских дронов
Минобороны сообщило о сбитии 47 украинских дронов

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны Ростовская область Курская область Волгоградская область Белгородская область беспилотники дроны
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