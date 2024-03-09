Минобороны сообщило о сбитии 47 украинских дронов
Расчеты ПВО сбили 47 беспилотников самолетного типа, которыми Украина пыталась атаковать объекты на территории России, сообщило Минобороны.
Больше всего аппаратов перехватили и уничтожили над Ростовской областью — 41, другие дроны сбили в Волгоградской (3), Курской (2) и Белгородской (1) областях.
Об отражении массовой атаки беспилотников в Таганроге сообщил ночью ростовский губернатор Василий Голубев. Спустя час он рассказал об отражении еще одной атаки дронов, несколько штук уничтожили на подлёте к Морозовску — городу на востоке региона. Предварительно, пр отражении нападения на Таганрог погибших нет, ранение получил сотрудник МЧС, устранявший «последствия на земле», уточнил Голубев.
В Курской области обломки сбитого беспилотника упали на крышу поликлиники, кровля получила повреждения, рассказал губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет.
Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»
Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности
Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео
Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными
Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности
У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео
Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»
В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ
6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит
Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа
Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео