Минобороны сообщило о сбитии 47 украинских дронов

В Ростовской области ночью сбили 41 дрон, еще несколько аппаратов — в Белгородской, Волгоградской и Курской областях, отчиталось Минобороны. По словам ростовского губернатора, в ходе «массовой атаки» пострадал сотрудник МЧС

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Расчеты ПВО сбили 47 беспилотников самолетного типа, которыми Украина пыталась атаковать объекты на территории России, сообщило Минобороны.

Больше всего аппаратов перехватили и уничтожили над Ростовской областью — 41, другие дроны сбили в Волгоградской (3), Курской (2) и Белгородской (1) областях.

Об отражении массовой атаки беспилотников в Таганроге сообщил ночью ростовский губернатор Василий Голубев. Спустя час он рассказал об отражении еще одной атаки дронов, несколько штук уничтожили на подлёте к Морозовску — городу на востоке региона. Предварительно, пр отражении нападения на Таганрог погибших нет, ранение получил сотрудник МЧС, устранявший «последствия на земле», уточнил Голубев.

В Курской области обломки сбитого беспилотника упали на крышу поликлиники, кровля получила повреждения, рассказал губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет.