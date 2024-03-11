В Литве приступили к конфискации автомобилей с российскими номерами

Водители автомобилей с российскими регистрационными номерами в Литве, начиная с 11 марта, должны либо перерегистрировать их на литовские, либо покинуть страну. В противном случае владельцам машин грозит штраф или конфискация на основании статьи 515 Кодекса об административных правонарушениях. Ранее об этом предупредила таможня Литвы.

Как пояснили в литовской таможне, такие меры обусловлены реализацией санкций Евросоюза в отношении России. Согласно разъяснениям Еврокомиссии, въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях с российскими номерами приравнен к запрещенному импорту.

Исключением станет транзит автомобиля в Калининградскую область и из нее — тогда машине с российскими номерами будет разрешено находиться на территории Литвы не больше 24 часов и с обязательным присутствием ее владельца. При отсутствии собственника автомобиль не пустят в страну.

По данным таможенного департамента Литвы, в стране все еще может оставаться около 50 автомобилей с российскими номерами. Речь идет о машинах, которые были подсчитаны в пробках.

С 14 февраля разрешили конфисковывать такие машины в Латвии. В Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии также действует запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

По мнению российских властей, подобные ограничения дискредитируют Евросоюз. Так, посольство России в Латвии назвало решение властей о конфискации машин с российскими номерами рэкетом. Дипломаты отметили, что в статье 17 Хартии Евросоюза об основных правах сказано, что «никто не может быть лишен собственности» без веских на то оснований, а если такое произошло, пострадавший должен получить «выплату справедливого возмещения» за утраченное имущество.