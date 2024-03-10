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Война санкций ,  
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Таможня назвала количество машин с российскими номерами в Литве

Таможня: в Литве все еще остается около 50 авто с российскими номерами
Сюжет
Война санкций
11 марта истекает срок, в течение которого владельцы автомобилей, зарегистрированных в России, должны были перерегистрировать их или покинуть Литву, иначе их конфискуют
Фото: Xinhua / Global Look Press
Фото: Xinhua / Global Look Press

В Литве все еще может оставаться около 50 автомобилей с российскими номерами, сообщила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене, ее слова приводит LRT.

В понедельник, 11 марта, истекает срок, в течение которого владельцы автомобилей, зарегистрированных в России, должны были перерегистрировать их или покинуть ЕС.

«По данным таможни, в Литве по-прежнему ездит несколько десятков автомобилей с номерами, зарегистрированными в России. Около 50», — сказала Фролова-Милашене. Она уточнила, что речь идет о машинах, которые были подсчитаны в пробках. Представитель таможни не исключила, что еще некоторое количество автомобилей может быть где-то припарковано.

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Фото:Heikki Saukkomaa / IMAGO / Global Look Press

На прошлой неделе литовская таможня объявила, что автомобили с российскими номерами должны быть зарегистрированы в республике либо покинуть ее и территорию ЕС до 11 марта. В противном случае владельцам таких транспортных средств грозит конфискация и штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях страны. За первое нарушение физические лица могут получить штраф от €200 до €6000, при повторном — от €2000 до €6000.

Исключение сделано для транзита в Калининградскую область и из нее — автомобилю с российскими номерами разрешено находиться на территории страны не более 24 часов и с обязательным присутствием его владельца.

Литовская сторона сослалась на санкции Евросоюза против России. 8 сентября прошлого года ЕК опубликовала дополнительные разъяснения к санкциям, согласно им зарегистрированным в России автомобилям больше не разрешен въезд на территорию ЕС. Машины, въехавшие в Литву до 11 сентября, должны быть перерегистрированы или покинуть территорию союза в течение шести месяцев. Представитель компании Regitras Лукас Восилиус сообщил, что за полгода в Литве было перерегистрировано 65 транспортных средств.

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Елена Чернышова
Литва российские авто конфискация
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