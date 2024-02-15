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Война санкций ,  
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В Латвии вступили в силу поправки о конфискации авто из России

В Латвии вступили в силу поправки о конфискации авто с российскими номерами
Сюжет
Война санкций
Машины с российскими номерами в Латвии конфискуют и передадут Украине. Водителям таких автомобилей будет грозить штраф в размере от €750 до €2 тыс.
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Транспортные средства с российскими номерами с 14 февраля запрещено использовать на территории Латвии, сообщил латвийский Минтранс в соцсети X.

Согласно поправкам к закону о дорожном движении, водители автомобилей из России должны были зарегистрировать их в Латвии или вывезти из страны не позднее 14 февраля 2024 года. Если после этого срока будет обнаружено, что незарегистрированный автомобиль из России выезжал на дороги в Латвии, его конфискуют, сообщил Минтранс.

Владельца машины обяжут выплатить штраф в размере от 150 до 400 штрафных единиц (одна единица равна €5). Конфискованный автомобиль, согласно решению латвийских властей, безвозмездно передадут Украине.

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Исключение из правил предусмотрено для автомобилей дипломатов и тех, кто едет через страну транзитом. В последнем случае въехать в Латвию разрешено только один раз, находиться в стране можно не более суток. При этом водитель должен доказать, что его транспорт внесен в базу данных Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Поправки в закон о дорожном движении разработали Министерство юстиции совместно с Министерствами транспорта, внутренних и иностранных дел. Сейм Латвии принял их в ноябре 2023 года.

Минюст основывает изменения на разъяснениях Еврокомиссии по поводу санкций против России, в которых говорится, что въезд в Евросоюз на зарегистрированном в России автомобиле может считаться незаконным импортом. В Минтрансе также заявили, что автомобили из России зачастую не соответствуют требованиям технических регламентов ЕС и участие таких машин в дорожном движении может поставить под угрозу его безопасность.

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В середине сентября 2023 года Латвия перестала пускать на территорию страны машины с российскими номерами. Аналогичный запрет действует в Эстонии, Литве, Финляндии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии.

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Теги
Яна Ломакина
Латвия конфискация Автомобили автомобильные номера
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