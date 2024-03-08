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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о седьмой за сутки атаке на Белгородскую область

Гладков: над Белгородской областью сбили еще два беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью, это седьмая атака за сутки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбито два БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — написал губернатор.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Два человека погибли при атаке дронов на белгородское село Рождественка
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Украинские дроны атаковали Белгородскую область ночью и в первой половине дня 8 марта.

Ночью над регионом сбили один беспилотник. Утром в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сигнал отменили через несколько часов.

После этого ПВО сбила два дрона возле белгородских сел Беломестное и Болдыревка и два — возле Варварки в Белгородском районе. Затем один беспилотник был сбит в Краснояружском районе, а другой дрон сбросил взрывное устройство на помещение сельскохозяйственного предприятия в поселке Маслова Пристань Шебекинского городского округа.

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Позднее Гладков сообщил об атаке трех дронов-камикадзе на село Рождественка. В результате удара два человека погибли, еще один был тяжело ранен.

Гладков сообщил о седьмой за сутки атаке на Белгородскую область
Гладков сообщил о седьмой за сутки атаке на Белгородскую область

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Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники ПВО
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгородском районе сбили еще два беспилотника
Политика
Два человека погибли при атаке дронов на белгородское село Рождественка
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