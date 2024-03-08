Гладков: над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

Гладков сообщил о седьмой за сутки атаке на Белгородскую область

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью, это седьмая атака за сутки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбито два БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — написал губернатор.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Украинские дроны атаковали Белгородскую область ночью и в первой половине дня 8 марта.

Ночью над регионом сбили один беспилотник. Утром в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сигнал отменили через несколько часов.

После этого ПВО сбила два дрона возле белгородских сел Беломестное и Болдыревка и два — возле Варварки в Белгородском районе. Затем один беспилотник был сбит в Краснояружском районе, а другой дрон сбросил взрывное устройство на помещение сельскохозяйственного предприятия в поселке Маслова Пристань Шебекинского городского округа.

Позднее Гладков сообщил об атаке трех дронов-камикадзе на село Рождественка. В результате удара два человека погибли, еще один был тяжело ранен.