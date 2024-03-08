Гладков сообщил о седьмой за сутки атаке на Белгородскую область
Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью, это седьмая атака за сутки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбито два БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — написал губернатор.
По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.
Украинские дроны атаковали Белгородскую область ночью и в первой половине дня 8 марта.
Ночью над регионом сбили один беспилотник. Утром в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сигнал отменили через несколько часов.
После этого ПВО сбила два дрона возле белгородских сел Беломестное и Болдыревка и два — возле Варварки в Белгородском районе. Затем один беспилотник был сбит в Краснояружском районе, а другой дрон сбросил взрывное устройство на помещение сельскохозяйственного предприятия в поселке Маслова Пристань Шебекинского городского округа.
Позднее Гладков сообщил об атаке трех дронов-камикадзе на село Рождественка. В результате удара два человека погибли, еще один был тяжело ранен.
Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг
У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно
Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию
Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит
Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться
Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro
Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»
Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора
Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»