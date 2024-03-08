Минобороны заявило об 11 сбитых дронах под Волгоградом
В ночь на 8 марта российские силы ПВО сбили 11 беспилотников самолетного типа над территорией Волгоградской области, сообщили в Минобороны.
Губернатор региона Андрей Бочаров уточнил, что дроны были уничтожены над Городищенским районом, который находится под Волгоградом, у западной границы города. Жертв и разрушений нет, сообщил Бочаров.
Еще один был нейтрализован над Белгородской областью, добавили в ведомстве.
Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Накануне, 7 марта, в селе Наумовка из-за атаки дрона-камикадзе пострадал мирный житель — его госпитализировали с осколочными ранениями брюшной полости.
В Волгоградской области последний раз была атакована БПЛА в начале февраля. Тогда из-за падения сбитого дрона начался пожар на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа. Возгорание потушили в тот же день, 3 февраля.
7 марта из-за атаки дрона «произошел инцидент» на доменной печи на предприятии «Северсталь» в Череповце Вологодской области, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов. По его словам, это не повлияло на работу печи.
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