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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об 11 сбитых дронах под Волгоградом

Минобороны: ПВО сбила 11 БПЛА над Волгоградской областью и один над Белгородской
Сюжет
Военная операция на Украине
Дроны были сбиты в Городищенском районе Волгоградской области — муниципальное образование находится вблизи столицы региона. Еще один дрон уничтожили в Белгородской области
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В ночь на 8 марта российские силы ПВО сбили 11 беспилотников самолетного типа над территорией Волгоградской области, сообщили в Минобороны.

Губернатор региона Андрей Бочаров уточнил, что дроны были уничтожены над Городищенским районом, который находится под Волгоградом, у западной границы города. Жертв и разрушений нет, сообщил Бочаров.

Еще один был нейтрализован над Белгородской областью, добавили в ведомстве.

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Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Накануне, 7 марта, в селе Наумовка из-за атаки дрона-камикадзе пострадал мирный житель — его госпитализировали с осколочными ранениями брюшной полости.

В Волгоградской области последний раз была атакована БПЛА в начале февраля. Тогда из-за падения сбитого дрона начался пожар на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа. Возгорание потушили в тот же день, 3 февраля.

7 марта из-за атаки дрона «произошел инцидент» на доменной печи на предприятии «Северсталь» в Череповце Вологодской области, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов. По его словам, это не повлияло на работу печи.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
беспилотники Волгоградская область Белгородская область Минобороны
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