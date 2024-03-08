В двух регионах объявили ракетную опасность
Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и окрестностях, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Он призвал жителей укрыться в безопасном месте и не подходить к окнам.
Одновременно с Гладковым о ракетной опасности заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Железногорск: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — уточнил глава региона.
С начала марта в Белгородской и Курской областях неоднократно запускали сирены ракетной опасности. Во втором регионе дольше всего сигнал действовал в ночь на 1 марта — шесть часов. За ночь на 7 марта сирены включали дважды.
Оба региона регулярно попадают под обстрелы со стороны Украины и атаки беспилотников. В ночь на 8 марта над территорией Белгородской области средства ПВО уничтожили один дрон, сообщило Минобороны, и еще 11 — над Волгоградской областью.
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