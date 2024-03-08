 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В двух регионах объявили ракетную опасность

В Курской и Белгородской областях запустили сирену ракетной опасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Павел Колядин / ТАСС
Фото: Павел Колядин / ТАСС

Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и окрестностях, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Он призвал жителей укрыться в безопасном месте и не подходить к окнам.

Одновременно с Гладковым о ракетной опасности заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Железногорск: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — уточнил глава региона.

Минобороны заявило о перехвате дронов ВСУ над тремя регионами
Политика
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

С начала марта в Белгородской и Курской областях неоднократно запускали сирены ракетной опасности. Во втором регионе дольше всего сигнал действовал в ночь на 1 марта — шесть часов. За ночь на 7 марта сирены включали дважды.

Оба региона регулярно попадают под обстрелы со стороны Украины и атаки беспилотников. В ночь на 8 марта над территорией Белгородской области средства ПВО уничтожили один дрон, сообщило Минобороны, и еще 11 — над Волгоградской областью.

Читайте на РБК Pro
Что, если не доллар: спасут ли вклады в юани от обесценивания рубля
«Мучительная задача». Почему проект электрокара от Apple потерпел крах
Без обуви и алкоголя: 10 простых способов уснуть в самолете
Это переходит все границы: как найти друзей в другой стране

В двух регионах объявили ракетную опасность
В двух регионах объявили ракетную опасность

Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг

У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно

Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию

Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит

Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться

Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro

Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»

Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора

Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»
Теги
Персоны
Курская область Белгородская область Роман Старовойт Вячеслав Гладков ракетная опасность Украина
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
Материалы по теме
Над Волгоградской областью сбили еще четыре дрона
Политика
Под Белгородом сбили беспилотник
Политика
Под Курском сбили беспилотник
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
У экс-футболиста «Краснодара» выявили редкое заболевание мозга Спорт, 12:19
Ученые выявили «сверхспособность» у чернобыльских червей Технологии и медиа, 12:11
Советник министра МЧС Щербаков попал в ДТП в Москве Общество, 11:54
В Дубае введут ежегодный налог в 20% для зарубежных банков Финансы, 11:48
В Туве запустили три мобильные котельные после аварии на ТЭЦ Общество, 11:34
Быстро доезжать до работы и жить на природе: квартира-компромисс в Москве РБК и ПИК, 11:31
Международная федерация продолжит проверять Валиеву на допинг Спорт, 11:26
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Кремль призвал побеждать на Паралимпиаде, вопреки «плохим» ограничениям Спорт, 11:25
В двух регионах объявили ракетную опасность Политика, 11:24
Это переходит все границы: как найти друзей в другой стране Pro, 11:18
Запашный оценил перспективы запрета цирка с животными Технологии и медиа, 11:00
Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» вырвать ничью с «Нэшвиллом» Спорт, 10:51
Минтруд предложил учитывать степень инвалидности при трудоустройстве Экономика, 10:50
Что, если не доллар: спасут ли вклады в юани от обесценивания рубля Pro, 10:47