В двух регионах объявили ракетную опасность

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Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и окрестностях, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Он призвал жителей укрыться в безопасном месте и не подходить к окнам.

Одновременно с Гладковым о ракетной опасности заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Железногорск: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — уточнил глава региона.

С начала марта в Белгородской и Курской областях неоднократно запускали сирены ракетной опасности. Во втором регионе дольше всего сигнал действовал в ночь на 1 марта — шесть часов. За ночь на 7 марта сирены включали дважды.

Оба региона регулярно попадают под обстрелы со стороны Украины и атаки беспилотников. В ночь на 8 марта над территорией Белгородской области средства ПВО уничтожили один дрон, сообщило Минобороны, и еще 11 — над Волгоградской областью.