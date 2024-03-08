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Военная операция на Украине ,  
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Два человека погибли при атаке дронов на белгородское село Рождественка

Гладков: три дрона ВСУ атаковали село Рождественка, два человека погибли
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские дроны атаковали область ночью и в первой половине дня 8 марта, в Белгороде объявляли ракетную опасность
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины атаковали окраину села Рождественка в Белгородской области при помощи трех дронов-камикадзе, погибли два человека, а еще один тяжело ранен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Также повреждены экскаватор и манипулятор.

Село находится в Грайворонском городском округе, которое граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.

Под Белгородом силы ПВО сбили украинский беспилотник
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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Это уже пятая атака на населенные пункты в Белгородской области за 8 марта, о которой сообщают власти. Ранее сегодня ПВО сбила два дрона возле сел Беломестное и Болдыревка и два — возле Варварки в Белгородском районе. Затем один беспилотник был сбит в Краснояружском районе, а другой дрон сбросил взрывное устройство на помещение сельскохозяйственного предприятия в поселке Маслова Пристань Шебекинского городского округа. О пострадавших Гладков не сообщал.

Утром в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сигнал отменили через несколько часов.

По данным Минобороны, в ночь на 8 марта над регионом сбили один дрон, позднее ведомство сообщило об уничтожении еще шести аппаратов.

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Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники дрон ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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