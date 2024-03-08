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Военная операция на Украине ,  
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Белгородская область подверглась четвертой атаке за четыре часа

Гладков: беспилотник сбросил взрывчатку на сельскохозяйственное предприятие
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Краснояружском районе Белгородской области система ПВО сбила беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил Гладков.

Спустя десять минут губернатор рассказал, что поселок Маслова Пристань Шебекинского городского округа подвергся атаке украинского беспилотника. Дрон сбросил взрывное устройство на одно из помещений сельскохозяйственного предприятия, кровлю пробило от взрыва. Сотрудники оперативных служб работают на месте, добавил Гладков.

Это четвертая атака на Белгородскую область за 8 марта.

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Ранее в Белгородском районе система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в районе села Варваровка и еще два — в районе сел Беломестное и Болдыревка. Пострадавших и разрушений не было. С 11:16 по 13:31 мск в Белгородском районе и Белгороде звучали сигналы ракетной опасности, Гладков призвал жителей спрятаться в укрытия.

Приграничные с Украиной регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов со стороны Украины.

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Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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