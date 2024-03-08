Белгородская область подверглась четвертой атаке за четыре часа

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В Краснояружском районе Белгородской области система ПВО сбила беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил Гладков.

Спустя десять минут губернатор рассказал, что поселок Маслова Пристань Шебекинского городского округа подвергся атаке украинского беспилотника. Дрон сбросил взрывное устройство на одно из помещений сельскохозяйственного предприятия, кровлю пробило от взрыва. Сотрудники оперативных служб работают на месте, добавил Гладков.

Это четвертая атака на Белгородскую область за 8 марта.

Ранее в Белгородском районе система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в районе села Варваровка и еще два — в районе сел Беломестное и Болдыревка. Пострадавших и разрушений не было. С 11:16 по 13:31 мск в Белгородском районе и Белгороде звучали сигналы ракетной опасности, Гладков призвал жителей спрятаться в укрытия.

Приграничные с Украиной регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов со стороны Украины.