В двух регионах сбили четыре дрона после объявления ракетной опасности
Силы ПВО сбили два беспилотника самолетного типа в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Беспилотники уничтожили в районе сел Беломестное и Болдыревка. Сотрудники оперативных служб уточнят информацию о последствиях атаки, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Минобороны сообщило, что в небе над Белгородской областью средства ПВО сбили три дрона. Еще один беспилотник уничтожили над Курской областью.
Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде и окрестностях запустили сирены ракетной опасности. Он призвал жителей укрыться в безопасном месте и не подходить к окнам. Тогда же ракетную опасность объявили в еще одном приграничном регионе — Курской области, о ее отключении пока не сообщили.
Приграничные с Украиной регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются ракетным атакам и атакам дронов со стороны Украины. В связи с этим в регионах объявляют ракетную опасность.
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