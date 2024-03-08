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Военная операция на Украине ,  
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В двух регионах сбили четыре дрона после объявления ракетной опасности

Гладков: в Белгородском районе сбили два беспилотника самолетного типа
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы ПВО сбили два беспилотника самолетного типа в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Беспилотники уничтожили в районе сел Беломестное и Болдыревка. Сотрудники оперативных служб уточнят информацию о последствиях атаки, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Минобороны сообщило, что в небе над Белгородской областью средства ПВО сбили три дрона. Еще один беспилотник уничтожили над Курской областью.

Под Белгородом сбили беспилотник
Политика
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде и окрестностях запустили сирены ракетной опасности. Он призвал жителей укрыться в безопасном месте и не подходить к окнам. Тогда же ракетную опасность объявили в еще одном приграничном регионе — Курской области, о ее отключении пока не сообщили.

Приграничные с Украиной регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются ракетным атакам и атакам дронов со стороны Украины. В связи с этим в регионах объявляют ракетную опасность.

В двух регионах сбили четыре дрона после объявления ракетной опасности
В двух регионах сбили четыре дрона после объявления ракетной опасности

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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