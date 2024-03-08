В Белгородском районе сбили еще два беспилотника
В Белгородском районе система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в районе села Варваровка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил Гладков.
Минобороны сообщило, что дроны уничтожили в 13:30 мск, не уточнив точное количество устройств.
До этого в регионе сбили еще два беспилотника самолетного типа — в районе сел Беломестное и Болдыревка. Пострадавших и разрушений не было.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что со стороны Украины поселок Теткино Глушковского района попал под обстрел. «Никто из жителей не пострадал. Насчитано пять прилетов в районе железнодорожной станции», — уточнил Старовойт.
Гладков добавил, что в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности, который запустили в 11:16. Тогда сирены включили в еще одном приграничном регионе — Курской области, они звучали в городе Железногорске. Их отключили практически одновременно с Белгородской областью.
Приграничные с Украиной регионы, в том числе Белгородская и Курская области, регулярно подвергаются ракетным атакам и атакам дронов со стороны Украины. В связи с этим в регионах объявляют ракетную опасность.
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