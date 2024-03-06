В Польше не выявили связь упавших зондов с деятельностью разведок
Упавшие на территории Варминско-Мазурского воеводства Польши российские зонды не связаны с иностранной разведкой, сообщило радио RMF FM со ссылкой на польскую полицию.
По данным радиостанции, результаты экспертизы показали, что три метеозонда использовались только для исследования погоды. В Институте метеорологии и водного хозяйства Польши эту версию подтвердили.
Полиция предполагает, что зонды вылетели из Калининграда, сообщила радиостанция.
Устройства упали на северо-востоке Польши 4 марта. Сотрудники полиции предположили, что это были метеозонды, и исключили версию о военном происхождении аппаратов.
В приграничных областях страны периодически фиксируют падение неопознанных объектов и ракет. В апреле 2023 года рядом с городом Быдгощ обнаружили обломки ракеты класса «воздух — земля». Позднее эксперты заявили, что обломки принадлежат российской ракете Х-55. Специалисты посчитали, что она упала на территорию Польши в декабре 2022 года.
В ноябре 2022 года в польском селе Пшеводув произошел взрыв после падения ракеты. В результате ЧП погибли два человека. Власти страны решили повысить боеготовность воинских частей, которые находятся на границе с Украиной.
В Минобороны России сообщения о российских ракетах на территории Польши назвали провокацией. В ведомстве подчеркнули, что 15 ноября 2022 года российские военные наносили удары по украинским целям, находившимся в 35 км от границы с Польшей. В Минобороны посчитали, что в польском селе упали элементы средств украинских ПВО.
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