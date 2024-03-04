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На севере Польши упал неизвестный метеозонд

На севере Польши упал неизвестный объект, предположительно метеозонд
Фото: policja.gov.pl
Фото: policja.gov.pl

На территории Варминьско-Мазурского воеводства на северо-востоке Польши упал неизвестный объект, сообщила полиция Оструды, передает Rzeczpospolita.

Объект упал в поле утром 4 марта. Прибывшие сотрудники полиции оцепили место происшествия, в ведомстве исключили, что это военный объект, предположив, что на территорию упал метеозонд.

Позднее эта версия подтвердилась, передает газета Nielezna. «Полиция выяснит, кому принадлежит этот предмет и почему он находится в нашем регионе», — сообщила Паулина Сливиньска.

В Польше обнаружили остатки неопознанного «воздушного военного объекта»
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

В апреле 2023 года на севере Польши нашли остатки неопознанного «воздушного военного объекта». Обломки лежали в нескольких километрах от Быдгоща — он расположен на значительном расстоянии от границы.

Радио RMF сообщило, что обнаруженный объект — ракета класса «воздух — поверхность» без боеголовки. На ракете, сообщило радио, были «обнаружены надписи на русском языке».

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