На севере Польши упал неизвестный метеозонд

Фото: policja.gov.pl

На территории Варминьско-Мазурского воеводства на северо-востоке Польши упал неизвестный объект, сообщила полиция Оструды, передает Rzeczpospolita.

Объект упал в поле утром 4 марта. Прибывшие сотрудники полиции оцепили место происшествия, в ведомстве исключили, что это военный объект, предположив, что на территорию упал метеозонд.

Позднее эта версия подтвердилась, передает газета Nielezna. «Полиция выяснит, кому принадлежит этот предмет и почему он находится в нашем регионе», — сообщила Паулина Сливиньска.

В апреле 2023 года на севере Польши нашли остатки неопознанного «воздушного военного объекта». Обломки лежали в нескольких километрах от Быдгоща — он расположен на значительном расстоянии от границы.

Радио RMF сообщило, что обнаруженный объект — ракета класса «воздух — поверхность» без боеголовки. На ракете, сообщило радио, были «обнаружены надписи на русском языке».