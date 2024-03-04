На севере Польши упал неизвестный метеозонд
На территории Варминьско-Мазурского воеводства на северо-востоке Польши упал неизвестный объект, сообщила полиция Оструды, передает Rzeczpospolita.
Объект упал в поле утром 4 марта. Прибывшие сотрудники полиции оцепили место происшествия, в ведомстве исключили, что это военный объект, предположив, что на территорию упал метеозонд.
Позднее эта версия подтвердилась, передает газета Nielezna. «Полиция выяснит, кому принадлежит этот предмет и почему он находится в нашем регионе», — сообщила Паулина Сливиньска.
В апреле 2023 года на севере Польши нашли остатки неопознанного «воздушного военного объекта». Обломки лежали в нескольких километрах от Быдгоща — он расположен на значительном расстоянии от границы.
Радио RMF сообщило, что обнаруженный объект — ракета класса «воздух — поверхность» без боеголовки. На ракете, сообщило радио, были «обнаружены надписи на русском языке».
Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России
Огненный смерч в Приморье попал на видео
Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео
Часть сторонников Байдена начали поддерживать Трампа. Что происходит
ЦБ озвучил два сценария развития российского экспорта
Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика
Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ
Какие фильмы лидируют в российском прокате. Список
Как выглядят самые странные дома знаменитостей. Фото
У российских дилеров появились удлиненные модели BMW. Фото и цены
Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95