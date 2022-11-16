Польша повысила боеготовность после сообщений о падении ракет

Варшава повысила боеготовность некоторых воинских частей после взрыва вблизи границы с Украиной. Президент Польши Анджей Дуда запросил экстренное заседание Совета нацбезопасности. Глава Евросовета соберет лидеров ЕС на саммите G20

Польша повысила боевую готовность ряда воинских частей после взрыва близ границы с Украиной, в результате которого погибли два человека, сообщил представитель польского правительства Петр Мюллер после срочного заседания комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны, передает Rzeczpospolita.

По его словам, на месте происшествия уже побывали следователи.

Глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера сообщил, что президент Анджей Дуда поговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о возможности применения четвертой статьи соглашения альянса. Она предусматривает консультации союзников, если один из членов блока считает, что под угрозой находится территориальная целостность, политическая независимость или безопасность одной из стран НАТО. Ранее ряд стран блока уже сообщали о начале консультаций с Польшей.

Дуда также запросил экстренное заседание Совета национальной безопасности, оно пройдет 16 ноября, сообщил глава канцелярии польского президента Павел Шрот в «Твиттере». Глава Евросовета Шарль Мишель после разговора с министром обороны Польши Матеушем Моравецким заявил, что предложит провести координационное заседание лидеров стран ЕС на саммите G20, которй проходит на Бали.

Экстренное заседание комитета нацбезопасности в Польше созвали после сообщений о падении двух ракет в селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной. В пожарной службе Польши заявили, что там произошли взрывы на зерносушилке, погибли два человека, однако отметили, что причины случившегося пока неизвестны. По данным польского издания Lublin112, на найденных на месте происшествия осколках ракет нет маркировки.

Мюллер призывал СМИ не публиковать неподтвержденную информацию.

До этого по Украине был нанесен массированный удар, целями которого стали объекты энергетической инфраструктуры. На всей территории страны проходят экстренные отключения электричества. По словам украинского президента Владимира Зеленского, всего ударов было 90. Ранее он говорил, что в результате ударов повреждено уже около 40% энергетической структуры страны.

В США заявили, что пока не могут подтвердить информацию о падении ракет, как и то, что они были российскими. Минобороны России опровергло информацию о причастности Москвы и заявило, что по территориям вблизи польско-украинской границы удары не наносились. Сообщения об этом в ведомстве сочли провокацией, нацеленной на эскалацию. В США подчеркнули, что не стремятся к эскалации ситуации.

Тем не менее, ряд стран НАТО обвинили Россию в произошедшем. В Эстонии заявили о готовности защищать «каждую пядь территории НАТО». Латвийский министр обороны Артис Пабрикс указывал, что в случае подтверждения причастности Москвы к инциденту вступает в силу четвертая статья договора альянса.