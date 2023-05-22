Суд в Гагаузии утвердил победу кандидата партии «Шор» на выборах

Апелляционная палата Комрата признала действительным мандат главы Гагаузии кандидата от оппозиционной партии «Шор» Евгении Гуцул. Кишинев ранее настаивал на отмене выборов в Гагаузии, на которых победила пророссийский кандидат

Евгения Гуцул (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Апелляционная палата Комрата утвердила победу кандидата от молдавской оппозиционной партии «Шор» Евгении Гуцул на выборах главы АТО Гагаузия.

«Признать действительным мандат избранной главы Гагаузии Гуцул Евгении Александровны. Решение подлежит исполнению с момента его вынесения», — постановил судья Андрей Миронов (цитата по «РИА Новости»).

Гагаузия — автономное территориальное образование на юго-востоке Молдавии. Столица — город Комрат. Статус автономии закреплен в ст. 111 молдавской Конституции.

Первый тур выборов башкана (главы автономии) прошел в Гагаузии 30 апреля, по его итогам во второй прошли два кандидата: бывший депутат парламента Молдавии 36-летний Григорий Узун (26,4%) и 37-летняя юрист Евгения Гуцул (26,47%).

Во втором туре, по данным ЦИК Гагаузии, победила Гуцул, набрав 52,34% голосов. Ее оппонент Узун, которого поддерживает Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), получил 47,66%. Кишинев итоги выборов не признал.

Республиканская ЦИК 16 мая инициировала расследования в отношении всех восьми кандидатов на пост башкана на законность финансирования их кампаний. В гагаузском Центризбиркоме прошли обыски. В Национальном центре по борьбе с коррупцией Молдавии это объяснили расследованием уголовных дел о подкупе избирателей.

Поздно вечером 16 мая Гуцул сообщила, что представители НЦБК забрали из Апелляционной палаты и ЦИК Гагаузии документы, в том числе бюллетени и списки избирателей. Ящики с бюллетенями вскрыли в присутствии членов гагаузской ЦИК 19 мая.

В Кишиневе заявили, что намерены строить с новым гагаузским руководством прагматичные отношения. Председатель молдавского парламента, лидер PAS Игорь Гросу признал, что Гагаузия всегда имела «пророссийских руководителей». При этом он отметил, что борьбу с российским влиянием в регионе надо продолжать.