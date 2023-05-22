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Суд в Гагаузии утвердил победу кандидата партии «Шор» на выборах

Апелляционная палата Комрата утвердила победу Евгении Гуцул на выборах главы Гагаузии
Апелляционная палата Комрата признала действительным мандат главы Гагаузии кандидата от оппозиционной партии «Шор» Евгении Гуцул. Кишинев ранее настаивал на отмене выборов в Гагаузии, на которых победила пророссийский кандидат
Евгения Гуцул
Евгения Гуцул (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Апелляционная палата Комрата утвердила победу кандидата от молдавской оппозиционной партии «Шор» Евгении Гуцул на выборах главы АТО Гагаузия.

«Признать действительным мандат избранной главы Гагаузии Гуцул Евгении Александровны. Решение подлежит исполнению с момента его вынесения», — постановил судья Андрей Миронов (цитата по «РИА Новости»).

Гагаузия — автономное территориальное образование на юго-востоке Молдавии. Столица — город Комрат. Статус автономии закреплен в ст. 111 молдавской Конституции.

Первый тур выборов башкана (главы автономии) прошел в Гагаузии 30 апреля, по его итогам во второй прошли два кандидата: бывший депутат парламента Молдавии 36-летний Григорий Узун (26,4%) и 37-летняя юрист Евгения Гуцул (26,47%).

Во втором туре, по данным ЦИК Гагаузии, победила Гуцул, набрав 52,34% голосов. Ее оппонент Узун, которого поддерживает Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), получил 47,66%. Кишинев итоги выборов не признал.

Республиканская ЦИК 16 мая инициировала расследования в отношении всех восьми кандидатов на пост башкана на законность финансирования их кампаний. В гагаузском Центризбиркоме прошли обыски. В Национальном центре по борьбе с коррупцией Молдавии это объяснили расследованием уголовных дел о подкупе избирателей.

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Поздно вечером 16 мая Гуцул сообщила, что представители НЦБК забрали из Апелляционной палаты и ЦИК Гагаузии документы, в том числе бюллетени и списки избирателей. Ящики с бюллетенями вскрыли в присутствии членов гагаузской ЦИК 19 мая.

В Кишиневе заявили, что намерены строить с новым гагаузским руководством прагматичные отношения. Председатель молдавского парламента, лидер PAS Игорь Гросу признал, что Гагаузия всегда имела «пророссийских руководителей». При этом он отметил, что борьбу с российским влиянием в регионе надо продолжать.

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Гагаузия Выборы Илан Шор Молдавия
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