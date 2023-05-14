На выборах в Гагаузии победил пророссийский кандидат Почему выборы в регионе важны для Молдавии и России

Победу на выборах главы автономии одержала Евгения Гуцул от партии «Шор» молдавского олигарха Илана Шора

Евгения Гуцул (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

В молдавской Гагаузии выбрали нового башкана (главу автономии). Им стала Евгения Гуцул от партии «Шор», сообщает Центризбирком автономии.

Гуцул набрала 27 376 голосов, ее соперник, Григорий Узун, набрал 24 913 голосов. Явка составила 57,8%

Первый тур прошел 30 апреля, по его итогам во второй прошли два кандидата: бывший депутат парламента Молдавии 36-летний Григорий Узун и 37-летняя юрист Евгения Гуцул — в первом туре 30 апреля они набрали 26,4 и 26,47% голосов соответственно.

Гагаузия — автономное территориальное образование в юго-восточной части Молдавии. Столица — город Комрат. Статус автономии закреплен в ст. 111 молдавской Конституции. По данным переписи 2014 года, из 2,9 млн населения республики в автономии проживало 134 тыс. человек. Большинство из них (83,8%) — гагаузы, тюркоязычный народ, сформировавшийся на севере Балканского полуострова. Следом по численности болгары (4,9%), молдаване (4,7%), русские (3,2%) и украинцы (2,5%). 80% населения называют своим родным языком гагаузский, 9,9% считают родным русский, 3,7% — молдавский (в 2023 году власти Молдавии переименовали его в румынский).

Григорий Узун участвует в выборах как независимый кандидат, однако его активно поддерживает оппозиционная Партия социалистов (ПСРМ). «По нашим внутренним замерам, наш кандидат Григорий Узун побеждает. Его знают в автономии, он серьезный политик, он достойный кандидат. Уверен, что он будет лучше представлять и защищать интересы Гагаузии на заседаниях правительства, чем его оппонент», — заявил накануне второго тура бывший президент Молдавии (2016–2020), исполнительный секретарь ПСРМ Игорь Додон.

Евгения Гуцул пошла на выборы от партии «Шор» молдавского олигарха Илана Шора, который в 2019 году на фоне уголовного преследования по делу «о краже миллиарда» бежал в Израиль. «Если вы хотите жить по-новому, <…> голосуйте за команду партии «Шор» и за Евгению Гуцул», — заявил в своем агитационном видеообращении Шор. Он пообещал, что в случае избрания Гуцул жители получат «новую жизнь — красивую и с достатком», в частности «новые дороги, отремонтированные детские сады и школы, новые парки, аэропорт, [парк развлечений] GagauzLand, достойные пенсии и зарплаты».

За Гуцул агитировали звезды российской эстрады: Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов опубликовали клип с маркой «Шор», в котором исполнили гимн Гагаузии на русском языке. Ратовал за кандидата и лидер российской партии ЛДПР Леонид Слуцкий, называвший Гуцул «будущим башканом» Гагаузии.

Правящая партия «Действие и солидарность» президента Майи Санду своего кандидата в регионе выдвигать не стала. «Гагаузия — это регион, который традиционно выступает за углубление связей с Россией и который во многом безразличен к декларируемой Кишиневом европейской интеграции, — пояснил РБК глава кишиневского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы. — С учетом этого очевидно, что кандидат PAS получил бы минимальный результат, набрав в лучшем случае сотню-две голосов». Эксперт обращает внимание на то, что в этом году в Молдавии начинается новый электоральный цикл: осенью 2023 года в стране пройдут местные выборы, на 2024 год намечены выборы президента, а на 2025-й — парламентские. «Начинать электоральную эпопею с поражения, пусть даже и в Гагаузии, «Действие и солидарность» не решилась. Особенно учитывая, что по всей стране у партии дела обстоят не очень хорошо. Так зачем еще усугублять ситуацию», — говорит аналитик.

Гагаузия — регион с пророссийской ориентацией. В 2014 году автономия без согласования с Кишиневом провела референдум. На нем 98% населения высказалось за «отложенный статус автономии», который дал бы Гагаузии право на самоопределение, если бы Молдавия утратила независимость. За участие Молдавии в курируемом Россией Таможенном союзе выступило 98,4% граждан, за интеграцию в Евросоюз — 2,7%.

Чем важны выборы в Гагаузии

На первый взгляд Гагузия — это маленький регион Молдовы, который, казалось бы, не может оказывать какого-либо серьезного влияния на внешнюю политику; однако по факту это не так, отмечает Сергей Манастырлы. Во-первых, это автономный регион, говорит эксперт: свою частичную независимость он отстоял в 1990-е годы в результате вооруженного, но не военного противостояния (до кровопролития тогда не дошло) и воссоединился с республикой в 1994 году в результате компромисса при активном участии российских и турецких посредников.

«Во-вторых, в нынешнем контексте Гагаузия напрямую примыкает к Одесской области Украины, находится недалеко от устья Дуная и дунайских переправ, поэтому в случае какого-либо осложнения в Гагаузии, например если начнется какое-то активное пророссийское выступление местного населения, под угрозой окажутся линии коммуникации Евросоюза, Румынии с Украиной — в частности, повысятся риски для поставок вооружений, которые идут по этой линии», — резюмировал аналитик.

Выборы в Гагаузии проходят на фоне борьбы Кишинева с оппозиционными партиями, которые, по оценке PAS, пытаются дестабилизировать ситуацию в стране в пользу России. Речь в первую очередь о партии «Шор», которая в 2022–2023 годах выводила людей на улицы с требованием отставки правительства и президента, называя действующее руководство «фашистским режимом». С 10 мая молдавский Конституционный суд рассматривает вопрос о возможной ликвидации движения «Шор» по запросу правительства.

И ПСРМ, и «Шор» утверждают, что власти в Кишиневе заинтересованы в том, чтобы голосование в Гагаузии сорвалось. По словам экс-президента Додона, «если выборы отменят, то действующая глава Ирина Влах сможет остаться на своем посту еще на полгода». Евгения Гуцул, в свою очередь, после того как полиция провела обыски в офисах «Шор» из-за подозрений в подкупе ею избирателей, обвинила руководство страны в «злоупотреблениях и беззаконии»: по ее мнению, обыски организовали для того, чтобы «помешать нормальному ходу избирательной кампании».

В Кишиневе тем временем заявляют, что намерены строить с новым гагаузским руководством прагматичные отношения. «Гагаузия всегда имела пророссийских руководителей. Нужно говорить прямо, они этого не стесняются. Наши отношения будут очень прагматичными, как и были раньше», — заявил после первого тура председатель молдавского парламента, лидер PAS Игорь Гросу. При этом он отметил, что борьбу с российским влиянием в регионе надо продолжать.