В Молдавии признали незаконной партию «Шор»

Члены партии намерены обжаловать решение о запрете в Европейском суде по правам человека

Антиправительственная акция сторонников партии «Шор» (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Какое решение вынес Конституционный суд

Конституционный суд Молдавии признал незаконной партию «Шор». Председатель суда Николае Ешану заявил, что «партия «Шор» объявляется неконституционной в связи с многочисленными допущенными нарушениями и несоответствия ее деятельности Конституции».

Суд также постановил, что депутаты партии «Шор», а также другие избранники в органах власти на местах остаются независимыми, без права вступления в другие фракции.

Партия «Шор» намерена обжаловать в Европейском суде по правам человека решение Конституционного суда Молдавии, заявила депутат от партии «Шор» Марина Таубер.

Что представляют собой «Шор» и его лидеры

Общественно-политическое движение «Равноправие», на основе которого была образована партия «Шор», возникло в 1998 году. Его создатель Валерий Клименко сейчас занимает пост почетного председателя партии. Движение сменило свое название в 2016 году, когда его лидером стал Илан Шор, молдавский бизнесмен еврейского происхождения, тогда глава городской администрации молдавского райцентра Орхея (Оргеев), супруг певицы Жасмин (Сара Шор).

В 2017 году Шора приговорили к семи с половиной годам по обвинению в выводе $1 млрд из молдавской банковской системы. Приговор был обжалован, на время рассмотрения апелляции Шора поместили под судебный контроль, но он скрылся за границей. Это не помешало ему в 2019 году по итогам выборов стать депутатом национального парламента от своей партии, которая впервые прошла в высший законодательный орган республики.

В результате досрочных выборов 2021 года партия «Шор» получила шесть депутатских мандатов из 101, по сравнению с выборами 2019 года она потеряла одно кресло. Партия находится в оппозиции к проевропейскому центристскому правительству страны и выступает за активное сотрудничество с Россией. (У правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), основанной нынешним президентом республики Майей Санду, в парламенте 63 мандата, остальное у оппозиции.)

Вице-председателя «Шор» и правую руку Илана Шора Марину Таубер, которая координировала антиправительственные протесты в республике в 2022–2023 годах, лишили депутатской неприкосновенности и привлекли к уголовной ответственности по делу о незаконном финансировании партии. Несколько месяцев в 2022 году она находилась под домашним арестом, позже ее освободили при условии, что она будет соблюдать судебные ограничения. В начале мая 2023 года ее задержали в кишиневском аэропорту при попытке выехать из Молдавии, летом она была вновь помещена под домашний арест.

В 2023 году Апелляционная палата Кишинева признала Илона Шора, который с 2019 года живет в Израиле, виновным в краже банковских средств и заочно приговорила к 15 годам заключения. Тогда же его лишили депутатского мандата.

11 мая Шор обнародовал открытое письмо президенту России и другим мировым лидерам с просьбой поднять в Совбезе ООН вопрос о ситуации в Молдавии. «Я хочу сегодня обратиться к другим странам, которые являются великими державами, — России, Китаю, Турции, Индии, Бразилии. Уважаемые лидеры, сегодня в Молдавии, по сути, происходит геноцид и беспредел», — говорится в нем. Глава «Шор» утверждает, что власти республики не считаются с мнением народа, уничтожают оппозицию, вводят цензуру.

Как готовилась ликвидация «Шор»

О возможной ликвидации партии «Шор» власти Молдавии заговорили осенью 2022 года. Это происходило на фоне акций протеста, которые молдавская оппозиция проводила с лета, призывая объединиться против проевропейского руководства страны. Несколько месяцев протестующие митинговали в центре Кишинева, обвиняя власти в том, что те не могут справиться с экономическим кризисом, и критиковали их за отказ вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.

В начале ноября в офисе партии «Шор» прошли обыски, а тогдашний премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что протесты могут привести к внутренней дестабилизации. По ее оценке, демонстрации организовали политики, которых подозревают в коррупции. «Не надо поддаваться на манипуляции со стороны воров. Они используют беды населения в своих интересах и хотят воспользоваться ситуацией, чтобы создать брешь в конституционном порядке», — сказала Гаврилица.

После обысков у активистов «Шор» полиция сообщила, что у них было изъято 380 тыс. леев ($19,6 тыс.). Правоохранительные органы утверждают, что эти деньги «были получены в результате незаконной деятельности». «Их предполагалось использовать для вербовки, организации транспортировки и вознаграждения лиц, провоцируемых к проведению массовых беспорядков», — заявили в Генеральном комиссариате полиции.

Тогда же Министерство юстиции выступило за то, чтобы партия «Шор» была ликвидирована. Его поддержала президент республики Майя Санду. «Мы должны добиваться, чтобы все политические партии соблюдали закон о финансировании. Если партия финансируется «грязными» деньгами, то это коррупция. Если правительство считает, что достаточно аргументов для того, чтобы обратиться в Конституционный суд, то он выскажет свою точку зрения», — сказала президент.

9 ноября Наталья Гаврилица обратилась в Конституционный суд с инициативой проверить деятельность «Шор» на соответствие п. 4 ст. 41 Конституции («Партии и другие общественно-политические организации, цели или деятельность которых направлены против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова, являются неконституционными») и «фундаментальным принципам верховенства закона, демократии и политического плюрализма».

Молдавское правительство поддержали США. В конце октября американский посол в республике Кент Логсдон сообщил, что партия «Шор», ее лидер Илан Шор и его супруга включены в санкционный список, «который блокирует собственность лиц, причастных к вредоносной иностранной деятельности правительства России». По оценке Вашингтона, они вмешивались в молдавский избирательный процесс от имени российского правительства, в частности, продвигали интересы Москвы в парламенте.

Насколько дестабилизирована Молдавия

Акции протеста продолжались и в 2023 году — оппозиция по-прежнему требовала отставки Санду и правительства, а власти продолжили обвинять ее в попытках дестабилизировать Молдавию в интересах России. В феврале на смену Гаврилице пришел Дорин Речан, который занимал пост советника президента по национальной безопасности. Задача нового кабинета, по словам Санду, — «укрепление государственной безопасности, чтобы сохранить Молдову в рядах свободных стран» и восстановление и развитие экономики.

Особое внимание национальной безопасности власти Молдавии стали уделять после того, как 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил: украинская разведка перехватила «детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии». Несколько дней спустя Санду заявила, что эту информацию подтвердила молдавская Служба информации и безопасности. «Акцент делался на энергетический кризис, чтобы спровоцировать недовольство населения и осуществить агрессивные действия в ходе протестов», — пояснила президент.

В Москве эти обвинения назвали абсолютно необоснованными и бездоказательными. «Они выстроены в духе классических приемов, которыми нередко пользуются США, другие страны Запада и Украина: сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, которую невозможно проверить, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий», — заявила в феврале представитель российского МИДа Мария Захарова и призвала власти республики «проявить наконец государственную мудрость, не поддаваться на провокации извне и руководствоваться в своих действиях интересами граждан собственной страны».