В Молдавии назвали пропагандой обращение Приднестровья к России

Кишинев счел пропагандой обращение Приднестровья к России о защите и отметил пользу «политики мира, безопасности и экономической интеграции с ЕС» для Тирасполя. В Москве назвали одним из приоритетов «защиту соотечественников»

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В Бюро по реинтеграции правительства Молдавии назвали пропагандистским обращение Приднестровья к России с просьбой о помощи из-за экономической блокады, передает телеканал TV8.

«Вице-премьер по вопросам реинтеграции [Олег Серебрян] и Бюро по реинтеграции правительства Молдавии отвергают пропагандистские заявления, исходящие из Тирасполя, и напоминают, что приднестровский регион извлекает пользу из политики мира, безопасности и экономической интеграции с ЕС, выгодной для всех граждан», — приводит телеканал комментарий ведомства.

28 февраля съезд депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) принял резолюцию с просьбой о помощи к российским Совету Федерации и Госдуме и принятии мер в связи с «экономической блокадой» со стороны Кишинева. Позднее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев уточнил, что Тирасполь прежде всего ожидает от Москвы дипломатической поддержки.

Молдавия ранее приняла новый Таможенный кодекс, он вступил в силу с 1 января. В нем, в частности, отменили таможенные льготы для приднестровских компаний. Министерство экономического развития ПМР оценило годовой ущерб от этих мер в размере $12–30 млн.



В МИД России назвали одним из приоритетов «защиту интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников» и пообещали рассмотреть обращение.

Российские военнослужащие и миротворцы находятся в зоне приднестровского конфликта. Численность войск составляет 1 тыс., они с 1995 года охраняют склады с боеприпасами, которые остались после вывода советских солдат из стран Восточной Европы. Молдавия настаивает на их замене гражданской миссией с международным мандатом. Соглашение Москвы и Кишинева от 21 июля 1992 года предусматривает нахождение в регионе российских миротворцев.

В 2022 году в Бюро по реинтеграции правительства Молдавии исключали силовой сценарий решения приднестровского конфликта.